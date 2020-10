UFC - Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje: Datum, Übertragung, Livestream

Facebook

© imago images / ITAR-TASS

Ihr habt Bock auf die UFC? Khabib vs. Gaethje gibt es live auf DAZN - holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

UFC 254 - Khabib gegen Justin Gaethje: Datum, Uhrzeit

Mehr als ein Jahr nach seinem letzten Fight gegen Dustin Poirier kehrt Leichtgewicht-Champion Khabib Nurmagomedov auf die große UFC-Bühne zurück. Der bisher ungeschlagene Russe tritt in seinem 29. Kampf in der UFC gegen Justin Gaethje an.

Der Fight findet im Rahmen der Main Card von UFC 254 statt, am Wochenende ist es soweit. Khabib vs. Gaethje ist auf Samstagabend, den 24. Oktober, terminiert. Austragungsort ist Fight Island in Abu Dhabi.

Wann genau Khabib und Gaethje in den Ring steigen, ist schwer zu sagen. Aufgrund des Austragungsortes aber definitiv nicht mitten in der Nacht! Das Highlight des Abends ist für 22 Uhr deutscher Zeit angesetzt, der genaue Start ist allerdings abhängig von der Länge der Vorkämpfe.

© imago images / ZUMA Press

Khabib Nurmagomedov gegen Gaethje: Übertragung im Livestream

Die Übertragungsrechte von UFC 254 und damit auch von dem heiß ersehnten Fight zwischen Khabib Nurmagomedov und Justin Gaethje liegen bei DAZN. Der Sportstreaming-Dienst bietet den Kampf live und in voller Länge auf seiner Plattform an.

Die Übertragung startet am Samstagabend bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung und den Vorkämpfen. Für Euch an den Mikrofonen sind dann Mark Bergmann und Andreas Krantiotakes als Kommentatoren sowie Elias Stefanescu als Experte. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, die Kämpfe im Originalkommentar zu hören.

DAZN ist Euer Ansprechpartner für alle Live-Übertragungen rund um die UFC. Zudem hat das "Netflix des Sports" auch Boxen, Wrestling, Rugby oder Tennis sowie ein umfangreiches Fußball-Programm mit unter anderem der Champions League und der Bundesliga im Angebot. Für den monatlichen Preis von 11,99 Euro seid Ihr dabei, mit dem Jahresabo (119,99 Euro) spart Ihr sogar noch etwas Geld.

Und das Beste: Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr Khabib vs. Gaethje sogar gratis schauen. Schlagt jetzt zu!

Khabib will Justin Gaethje bei UFC 254 "ertränken"

Schon im August startete der verbale Schlagabtausch der beiden UFC-Stars vor ihrem Kampf im Rahmen von UFC 254. "Ich werde ihn in den tiefsten Ozean tragen und ihn ertränken", antwortete Nurmagomedov auf einen Instagram-Beitrag von UFC-Moderator Joe Rogan, der Gaethje als "brutal" bezeichnet hatte.

Zwar sei Gaethje ein "sehr netter Kerl und ein guter Gegner für mich", gab Khabig zu - der 31-jährige Herausforderer, der bei einer Bilanz von 22-2 steht, müsse sich aber auf einiges gefasst machen.

In Expertenkreisen wird gemutmaßt, dass der Fight gegen Gaethje eine der schwersten Aufgaben für Nurmagomedov werden könnte: Der Leichtgewicht-Champion ist in bisher 28 Kämpfen noch ungeschlagen und bezwang unter anderem vor zwei Jahren Conor McGregor ohne große Schwierigkeiten.

UFC 254, Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: Der Vergleich

Khabib Nurmagomedov Justin Gaethje Alter 32 31 Nationalität Russland USA Kampfname The Eagle The Highlight Größe 1,78 m 1,80 m Gewicht 70 kg 70 kg Gewichtsklasse Leichtgewicht Leichtgewicht UFC-Ranking Champion Interim-Champion MMA-Kämpfe 28 24 MMA-Siege 28 22 Siege in der UFC 12 5

Khabib: Vorletzter Kampf vor dem Karriereende?

Eigentlich hätte Khabib bereits im April gegen Tony Ferguson kämpfen sollen, doch der Fight musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Anschließend musste der Russe einen herben Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater und Trainer starb nach einer Covid-19-Erkrankung.

Es machten Gerüchte die Runde, Nurmagomedov könnte seine Karriere vorzeitig beenden, doch stattdessen entschied er sich weiterzumachen. Das Ziel ist angeblich, die MMA-Karriere erst nach 30 Siegen als Weltmeister zu beenden.

Nach dem Kampf gegen Gaethje steht sogar ein Fight gegen UFC-Legende Georges St-Pierre im Raum.

UFC 254: Diese Fights stehen an

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Main Card Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov Justin Gaethje Mittelgewicht Robert Whittaker Jared Cannonier Schwergewicht Alexander Volkov Walt Harris Mittelgewicht Jacob Malkoun Phillip Hawes Fliegengewicht (F) Lauren Murphy Liliya Shakirova Halbschwergewicht Magomed Ankalaev Ion Cutelaba Prelims Schwergewicht Stefan Struve Tai Tuivasa Weltergewicht Alex Oliveira Shavkat Rakhmonov Halbschwergewicht Da-Un Jung Sam Alvey Early Prelims Catchweight* Nathaniel Wood Casey Kenny Fliegengewicht (F) Liana Jojua Miranda Maverick Leichtgewicht Joel Alvarez Alexander Yakovlev

*Catchweight bedeutet, dass zwei Kämpfer aus unterschiedlichen Gewichtsklassen aufeinandertreffen. Daher wurde ein freiwilliges Gewichtslimit vereinbart, dass keiner Division entspricht.