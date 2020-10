MLB - World Series, Spiel 1: Los Angeles Dodgers vs. Tampa Bay Rays 4:6 - Lowe Energy! Rays melden sich zurück

Die Tampa Bay Rays haben sich in Spiel 2 der World Series zurückgemeldet und die Los Angeles Dodgers 6:4 geschlagen. Top-Hitter Brandon Lowe legte dabei sein bislang bestes Postseason-Spiel hin, während der Plan der Dodgers, den Bullpen in hoher Frequenz zu nutzen, nicht aufging.

Die Rays erwischten einen bedeutend besseren Start ins Spiel als noch am Vortag. Sie gingen bereits im ersten Inning durch einen Homerun von Brandon Lowe in Führung. Das sollte letztlich der einzige Run sein, den Opener Tony Gonsolin (1 1/3, ER) abgab.

Manager Dave Roberts hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass Spiel 2 ein Bullpen-Tag werden würde. Entsprechend kamen diverse Pitcher zum Einsatz. Im vierten Inning übernahm Dustin May und erwischte einen schwachen Tag. Er gab ein 2-Run-Double von Joey Wendle mit zwei Outs ab und kassierte dann noch einen 2-Run-Homerun von Lowe im fünften.

Die Dodgers hätten das Inning allerdings schon zuvor beenden können, wenn Second Baseman Kike Hernandez nicht Probleme mit einem Groundball von Ji-Man Choi gehabt, was ein Double Play zum Ende des Innings verhinderte.

Tampa Bay Rays: Snell wirft 4 No-Hit-Innings

Beim Stand von 5:0 für Tampa Bay nach vier Innings hatte derweil Rays-Starter Blake Snell noch keinen Hit abgegeben. Bei zwei Outs im fünften Inning jedoch ließ er einen Walk zu und anschließend einen 2-Run-Homerun von Chris Taylor, der erste Hit der Dodgers im Spiel. Snell sah dann noch zwei Batter, die er beide auf Base ließ, und wurde schließlich durch Nick Anderson ersetzt, der den Schaden in Grenzen hielt.

Die Rays erhöhten die Führung im sechsten Inning durch einen Sacrifice Fly von Wendle, die Dodgers antworteten mit einem Homerun von Will Smith. Im achten Inning machte es Corey Seager schließlich nochmal spannend mit einem weiteren Solo-Homerun zum 6:4 für die Rays. So ging es dann auch ins neunte Inning. In jenem ließ Linkshänder Aaron Loup (IP, 2 SO) den ersten beiden Battern keine Chance und übergab dann an Diego Castillo für das Finale Out im Spiel gegen Taylor - ein Strikeout.

MLB - World Series 2020: Los Angeles Dodgers - Tampa Bay Rays, Spiel 2

Dodgers vs. Rays: Die wichtigsten Statistiken

Blake Snell pitchte 4 2/3 Innings (2 H, 2 ER, 4 BB, 9 SO) und blieb über die ersten vier Innings ohne Hit. Das war ihm auch schon in Spiel 1 der Wildcard Series gelungen. Er wurde zudem zum dritten Pitcher überhaupt, der über vier Innings in Serie jeweils mindestens zwei Stikeouts in der World Series geschafft hat. Die anderen waren Dodgers-Legende Sandy Koufax und Bob Gibson.

Brandon Lowe schlug zwei Homeruns im Spiel für die Rays. Er ist damit erst der fünfte Second Baseman, dem das in einem Spiel der World Series gelang. Zuletzt schaffte dies Chase Utley (Philadelphia Phillies) in der World Series 2009 (in Spiel 1 und 5).

Chris Taylor ist erst der fünfte Dodgers-Spieler in der Geschichte der World Series, der im Nummer-9-Spot der Batting Order einen Homerun geschlagen hat - und der erste Starter. Zuvor gelang dies zuletzt Kirk Gibson in der World Series 1988. Jener allerdings als Pinch-Hitter.

Corey Seagers Homerun im achten Inning war sein siebter in dieser Postseason. Das sind die meisten in der Geschichte der Postseason für einen Shortstop in einer Saison. Der All-Time-Rekord für Homeruns in einer Postseason liegt indes bei acht, gehalten von Barry Bonds (2002), Carlos Beltran (2004) und Nelson Cruz (2011).

Der Star des Spiels: Brandon Lowe (Rays)

Nachdem er bislang noch keine sonderlich produktive Postseason gespielt hatte, drehte Brandon Lowe (2-4, 2 R, 3 RBI) so richtig auf und brachte sein Team mit zwei Homeruns auf Kurs. Snell muss man auch lobend erwähnen, auch wenn er mal wieder nicht wenigstens sechs Innings absolviert hat - zuletzt gelang ihm dies im Juli 2019. Dennoch ebnete er den Weg mit seinen 4 No-Hit-Innings zum Start.

Der Flop des Spiels: Dustin May (Dodgers)

Wenn man einen Bullpen-Tag einlegt, muss letztlich jeder funktionieren. Gerade May (1 1/3 IP, 4 H, 3 ER) jedoch fand nicht wirklich ins Spiel und ließ inklusive des vor ihm schon vorhandenen Base Runner vier Runs in den Innings vier und fünf ab, was die Dodgers ins Hintertreffen brachte.

Analyse: Dodgers vs. Rays - Taktische Besonderheiten