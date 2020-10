Champions League: Die Stimmen zu den Spielen des FC Bayern und von Borussia Mönchengladbach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Poolfoto

Hans-Dieter Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben versucht, die Räume, die wir vorgegeben haben, zu bespielen. Die Effizienz war heute sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, es waren vier wunderbare Tore - eines schöner als das andere. Mir hat es heute in der Defensive gefallen, dass die körperliche Präsenz da war. Das war in den Spielen davor nicht immer der Fall."

... Thomas Müller: "Thomas weiß, welche Räume er besetzen muss. Er coacht die Mannschaft, das was wir immer wieder von den Spielern in zentralen Positionen verlangen. Er hat auf der rechten Seite gespielt, ist im Mittelpunkt unseres Spiels aber wichtig. Er pusht die Mitspieler und ist immer anspielbar. Manchmal könnte er auch einen sicheren Pass spielen. Wenn man einen verlängerten Arm des Trainers sehen will, dann ist er das."

Leon Goretzka (FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben die ersten zehn Minuten ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Da hat es Halbchancen für Atletico gegeben, da hatten wir Glück. Dann sind wir besser reingekommen und haben unsere Chancen effizient genutzt und verdient gewonnen. Wir haben beim Aufbauspiel etwas geändert, um diese sehr tief verteidigende Mannschaft zu knacken.

... sein Tor: "Es ist immer schön, Tore zu schießen. Ich habe aber auch noch viele andere Aufgaben auf dem Feld."

... Serge Gnabrys positiven Corona-Befund: "Es ist schon ein Schock, auch wenn es klar war, dass es irgendwann passiert. Es war wie eine Lawine, die immer näher gekommen ist. Man hörte schon im Umfeld, dass es immer mehr Leute trifft, die man kennt."

Kingsley Coman (FC Bayern München): "Wir haben sehr gut gespielt und ich habe zwei Tore gemacht. Ich bin sehr glücklich. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Kimmichs Pass vor dem 1:0 war perfekt."

Diego Simeone (Trainer Atletico Madrid): "Wir haben es sehr gut gemacht. Ich kann meinen Spielern nichts vorwerfen. Die Einstellung hat gestimmt. Man muss auch einfach mal anerkennen, dass der Gegner heute gute Lösungen parat hatte. Die Qualität von Bayern hat den Unterschied gemacht."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Für uns geht es jetzt darum, nächste Woche gegen Real Madrid die letzte halbe Stunde von heute von Anfang an auf den Platz bringen. Ich habe gehört, dass Real bis jetzt immer die Gruppenphase überstanden hat. Man darf davon ausgehen, dass die beim Spiel in Mönchengladbach genau wissen, um was es geht."

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): "Es ist natürlich ärgerlich, dass wir in der 90. Minute noch den Ausgleich nach einem Standard bekommen. Aber Spieler wie Lukaku kann man nicht zu 100 Prozent ausschalten. Trotzdem haben wir insgesamt nicht viel zugelassen."