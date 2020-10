3. Liga: 1. FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching heute im Liveticker

Facebook

© imago images / Eibner

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga - 1. FC Saarbrücken vs. SpVgg Unterhaching: 0:0

13.| Und plötzlich sind die Gäste am Drücker. Max Dombrowka bekommt auf der linken Außenbahn viel Zeit zum Flanken und bringt das Spielgerät wohltemperiert in den Lauf von Lucas Hufnagel, der das Zuspiel wenige Zentimeter am kurzen Pfosten vorbei schickt.

11.| Ecken-Marathon für die Spielvereinigung! Gleich vier Mal darf sich das Team von Arie van Lent das Leder zum Corner zurecht legen. Die einzige echte Chance folgt allerdings auf den Ersten: Max Dombrowka bekommt die Kugel am rechten Pfosten auf den Schlappen, bekommt das Ding aus kurzer Distanz aber nicht an seinem Gegenspieler vorbei.

8.| Bei den Oberbayern läuft das Spiel etwas schleppender an, mit etwas Glück bekommen aber auch die Gäste so etwas, wie ihre erste Möglichkeit. Nach gutem Solo von Alexander Fuchs findet sich Luca Marseiler schließlich im Sechzehner wieder, hat aber zu viele Beine zwischen sich und dem Netz und verliert das Leder noch vor dem Abschluss.

5.| Die ersten Minuten sprechen zumindest für den Aufsteiger, der die Anfangsphase nutzt, um den Gaste tief in dessen Hälfte einzuschnüren. Ein langer Pass auf der linken Seite beschert Maurice Deville beinahe eine Großchance, doch Hachings Schlussmann ist schnell draußen und löscht für seine Vorderleute.

3.| Für die Saarbrücker ist es bereits das dritte Heimspiel in Folge im alten-neuen Ludwigspark. Bisher mussten FCS-Keeper Daniel Batz dabei noch kein einziges Gegentor hinnehmen. Steht am Ende der heutigen Partie erneut die Null, wäre das sogar ein Vereinsrekord.

1.| Der Ball rollt!

Vor Beginn:

Auf der Gegenseite verzichtete Arie van Lent bei seiner Startaufstellung komplett auf Wechsel und setzt auf die selbe Elf, die auch gegen Meppen zu Beginn auf dem Rasen stand. Einzig der nach Verletzung zurückgekehrte Niclas Stierlin ist auf der Bank neu mit dabei.

Vor Beginn:

Personell hat die längere Unterbrechung beim FCS aber keine größeren Auswirkungen, weshalb im Vergleich zum Spiel gegen Halle nur eine Einzige Änderung auf dem Plan steht. Der zuletzt mit Oberschenkelproblemen ausgefallene Sebastian Bösel rückt zurück in die Startformation und verdrängt Anthony Barylla auf die Ersatzbank.

Vor Beginn:

Drei Spiele, sieben Punkte und 7:1 Tore. Soweit die sehenswerte Bilanz der Saarländer, die den besten Start aller Aufsteiger hinlegten und derzeit auf Tabellenplatz sechs rangieren. In der vergangenen Woche musste die Mannschaft wegen der Corona-Fälle in Duisburg allerdings unfreiwillig auf einen Einsatz verzichten. "Für uns ist es wichtig, dass wir wieder in den Rhythmus kommen", verriet Trainer Lukas Kwasniok. "Wir waren gut drauf, hätten gerne in Duisburg gespielt, aber können es nicht ändern."

Vor Beginn:

Vier Spiele nach dem Start der neuen Spielzeit dürfen sich die Oberbayern klar zu den Gewinnern des Saisonbeginns zählen. Zwar lief bei der 1:2-Pleite zum Auftakt in Zwickau noch nicht alles glatt, die drei Spiele danach konnte das Team von Coach Arie van Lent jedoch allesamt für sich entscheiden und reiht sich damit aktuell auf dem dritten Tabellenplatz ein. Nach Zwickau, Lübeck, Ingolstadt und Meppen kommt für den Trainer mit dem FCS nun aber der "bis jetzt stärkste Gegner" auf die Hachinger zu.

Die Aufstellungen:

1. FC Saarbrücken:

Batz - Bösel, Zellner, Sverko, Mar. Müller - Zeitz - Jänicke, Golley- Shipnoski, Deville - Jacob

SpVgg Unterhaching:

Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Fuchs, Grauschopf - Heinrich, Hufnagel, L. Marseiler - Hasenhüttl

Vor Beginn:

Der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr. Als Spielstätte dient das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen in der Umgebung werden bei diesem Spiel keine Zuschauer teilnehmen dürfen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker am 5. Spieltag der 3. Liga. Am heutigen Sonntag spielen der 1. FC Saarbrücken und die SpVgg Unterhaching gegeneinander.

3. Liga - 1. FC Saarbrücken vs. SpVgg Unterhaching: Heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga gibt es live und in voller Länge auf Magenta Sport zu sehen. Auch diese Partie wird sowohl im TV als auch im Livestream vom Pay-TV-Anbieter der Telekom übertragen. Die Vorberichte dafür starten eine Viertelstunde vor Anpfiff. Kommentator der Begegnung ist Mario Bast.

3. Liga: Der Stand der Tabelle vor dem Spiel