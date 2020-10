Ski Alpin heute live: Herren-Riesentorlauf in Sölden im Livestream & TV sehen

Nach langer Pause steht die neue Ski-Saison endlich wieder in den Startlöchern. Zum Auftakt der Herren geht es am heutigen Sonntag beim Riesentorlauf in Sölden ans Eingemachte. SPOX erklärt euch, wo ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ausgeschieden ist neben Weltcup-Gesamtsieger Aleksander Aamodt Kilde (NOR) auch der Österreicher Roland Leitinger. Marco Schwarz verpasste nach einem Fehler die Quali für das 30er-Finale.

Bester der wie befürchtet hinterherfahrenden ÖSV-Herren war Stefan Brennsteiner (+1,40) als 18. unmittelbar vor Speed-Spezialist Matthias Mayer (+1,41). Mit Vincent Kriechmayr (29.) qualifizierte sich lediglich noch ein dritter ÖSV-Läufer für die Entscheidung. Diese beginnt um 13.15 Uhr MESZ und findet für alle Fahrer bei besseren Lichtverhältnissen als üblich statt, weil diesmal wegen der coronabedingten Vorverlegung um eine Woche die Zeitumstellung auf Winterzeit noch nicht stattgefunden hat.

Auch das Herrenrennen in Sölden ging wegen der Corona-Umstände ohne Zuschauer und mit klar abgegrenzten Personenströmen in Szene. Strahlend schönes Wetter begleitete die Gletscher-Veranstaltung am Sonntag.

Riesentorlauf Sölden: Zwischenstand nach dem 1. Durchgang

Platz Läufer Zeit/Vorsprung 1. Gino Caviezel (SUI) 1:08.13 2. Zan Kranjec (SLO) + 0.06 3. Henrik Kristoffersen (NOR) + 0.10 4. Alexis Pinturault (FRA) + 0.15 5. Lucas Braathen (NOR) + 0.24 Weitere Läufer Lukas Brennsteiner (AUT) + 1.40 Matthias Mayer (AUT) + 1.41 Vincent Kriechmayr (AUT) + 2.14 Marco Schwarz (AUT) + 2.79 Roland Leitinger (AUT) ausgeschieden Raphael Haaser (AUT) ausgeschieden Aleksander Aamodt Kilde (NOR) ausgeschieden

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream vom Sölden-RTL

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live genießen, so auch den Herren-Riesentorlauf in Sölden. DAZN-Abonennten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Das Rennen wird zudem auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF übertragen. Dieser startet ab 9.25 Uhr auf ORF 1 den Countdown zum ersten Durchgang. Den zweiten Lauf gibt es dann ab 12.45 Uhr. Via TvThek kann man auch per Livestream zuschalten. Neben Eurosport gibt es das Sölden-Event auch im deutschen öffentlich-rechtlichem Fernsehen zu sehen.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:00 Uhr Sölden 1. Durchgang Herren-RTL SPOX DAZN , ORF eins 13:15 Uhr Sölden 2. Durchgang Herren-RTL SPOX DAZN , ORF eins

Herren-Riesentorlauf in Sölden: Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat den Riesentorlauf der Herren vor dem Bildschirm zu verfolgen, kann auf unseren umfassenden SPOX-Liveticker zurückgreifen.

Feuerstein fehlt beim Weltcup-Auftakt - ÖSV nur mit sieben Männern

Der Vorarlberger Patrick Feurstein wird beim Ski-Weltcupauftakt in Sölden am Sonntag nicht an den Start gehen. Laut ÖSV-Mitteilung vom Montag verhindern seit mehreren Wochen wiederkehrende Kopfschmerzen, die abgeklärt und therapiert werden müssen, ein Antreten.

Der 23-Jährige hat als Dritter der RTL-Europacupwertung 2019/20 einen persönlichen Weltcup-Startplatz in dieser Disziplin sicher. Daher kann nicht nachbesetzt werden. Das ÖSV-Aufgebot umfasst nun sieben Männer.