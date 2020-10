Ski Alpin heute live: Damen-Riesentorlauf in Sölden im Livestream & TV sehen

Facebook

© GEPA

Die ÖSV-Damen und ihr sportlicher Leiter Christian Mitter haben sich vor dem Skiweltcup-Opening in Sölden trotz Corona-Schutzmaßnahmen und Zuschauerabwesenheit zuversichtlich und voller Vorfreude gezeigt. "Wir wollen in Sölden und in der Saison insgesamt zeigen, dass wir die Corona-Situation im Griff haben", meinte Mitter am Mittwoch bei einem Freiluft-Medientermin auf dem Söldener Rettenbachferner.

Begleitet wurde dieser von leichtem Schneefall sowie Minustemperaturen. Davor hatten die bis Samstag in Sölden bleibenden ÖSV-Damen im oberen Bereich des Gletschers trotz Nebels trainiert.

Das von Sölden erarbeitete Covid-19-Sicherheitskonzept sei schlicht und einfach "top", lobte Mitter. Für ihn selbst gehe es darüber hinaus aber darum, in der aktuellen Situation das Thema Corona "von den Läuferinnen fernzuhalten". Der Aufwand diesbezüglich und in Sachen Corona-Maßnahmen generell sei groß und man werde sich von "Rennen zu Rennen" bewegen.

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream vom Sölden-RTL

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live genießen, so auch den Damen-Riesentorlauf in Sölden. DAZN-Abonennten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Weiters überträgt der öffentlich-rechtliche ORF das Rennen auf ORF eins . Einen Livestream dazu findet man in der TvThek . Neben Eurosport zeigt auch das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen das Ski-Event in Sölden.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:00 Uhr Sölden 1. Durchgang Damen-RTL SPOX DAZN , ORF eins 13:00 Uhr Sölden 2. Durchgang Damen-RTL SPOX DAZN , ORF eins

Damen-Riesentorlauf in Sölden: Liveticker

Wer den Damen-Riesentorlauf nicht vor dem Fernsehschirm verfolgen kann, findet im SPOX-Liveticker die perfekte Alternative.

Comeback in Sölden: Brunner, Schild im ÖSV-Aufgebot

Mit Stephanie Brunner und Bernadette Schild wird der Damen-Riesentorlauf des Ski-Weltcup-Auftakts in Sölden am kommenden Samstag in Szene gehen. Beide kehren nach Kreuzbandrissen zurück und wurden von ÖSV-Damen-Chef Christian Mitter am Samstag nach guten Trainings auf dem Rettenbachferner in das elfköpfige Aufgebot nominiert. Bei den Männern ging der achte und letzte ÖSV-Startplatz an Raphael Haaser.

Die 26-jährige Tirolerin Brunner hat sich auch nach dem dritten Kreuzbandriss im linken Knie, den sie im August 2019 in Argentinien erlitten hatte, zurückgekämpft und wird auf dem Rettenbachferner oberhalb Söldens ihr erstes Rennen seit 21 Monaten bestreiten. Die Salzburgerin Schild hatte sich die Verletzung im rechten Knie im Vorjahr im zweiten Durchgang in Sölden zugezogen. Dort versucht sie nun ein RTL-Comeback. In der Qualifikation setzte sich Katharina Huber u.a. gegen Nina Ortlieb durch.

Shiffrin verzichtet wegen Rückenproblemen auf Sölden

© imago images/PA Images

Der Ski-Weltcup der Damen startet ohne seinen größten Star. Mikaela Shiffrin wird beim Auftakt der neuen Saison in Sölden nicht am Start sein. Wie die US-Amerikanerin am Freitag via Instagram verkündete, verrenkte sie sich in der vergangenen Woche im Training den Rücken. Ihr sei geraten worden, auf ein Antreten im Ötztal zu verzichten. Dort startet der Weltcup am Samstag in einer Woche mit einem Riesentorlauf-Bewerb.

Zu ihrer Enttäuschung könne sie in diesem Jahr nicht in Sölden antreten, schrieb Shiffrin. "Mir wurde geraten, Sölden auszulassen, damit mein Rücken heilen kann und ich den Rest der Saison Rennen bestreiten kann." Nach acht Jahren in Folge, in denen sie beim Weltcup-Auftakt dabei war, sei dies "wirklich frustrierend und komisch". Glücklicherweise werde die Blessur aber ausheilen.