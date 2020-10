BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund "wird die Corona-Krise meistern" - Kagawa kassiert Absage von Fortuna Düsseldorf

Trotz der zuletzt düsteren Prognose eines Jahresfehlbetrags von bis zu 75 Millionen Euro sieht Ökonom Henning Zülch den BVB finanziell für die anhaltende Coronakrise gut aufgestellt. Prekär ist die Lage aktuell in der Defensive des BVB, wo Trainer Lucien Favre beim anstehenden Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom ein Super-GAU droht. Ex-BVB-Spieler Shinji Kagawa kassierte eine Transferabsage von einem deutschen Zweitligisten. Hier gibt es alle News zu Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB - News: Corona-Finazkrise? Borussia Dortmund "wird das meistern"

Der Ökonom Henning Zülch von der Handelshochschule in Leipzig sieht Borussia Dortmund trotz der düsteren Prognose eines Jahresfehbetrags von bis zu 75 Millionen Euro aufgrund ausbleibender Einnahmen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie als finanziell gut aufgestellt.

"Der BVB wird die Krise meistern, die aktuellen Verluste sind Ausdruck der Extremsituation", schrieb Zülch in einem Gastbeitrag für die Ruhr Nachrichten . Dabei verwies er auf das in Dortmund vorhandene Eigenkapital, das er als Stabilitätsfaktor sehe. "Das Eigenkapital des BVB beläuft sich auf 305 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von circa 59 Prozent. Das ist ein hervorragender Wert."

Dadurch sei der BVB in der Lage, den Worst Case eines Fehlbetrags in Höhe von 75 Millionen Euro und die aktuellen Verluste in Höhe von 44 Millionen Euro auszugleichen und "die Krise abzufedern". Das könne sich auch "auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken". Das BVB-Management habe "seine Hausaufgaben gemacht".

BVB in der Champions League: Favre droht Defensiv-GAU

BVB-Trainer Lucien Favre droht zum Champions-League-Auftakt gegen Lazio Rom am kommenden Dienstag (20.10.) ein Defensiv-GAU. Weil ein Einsatz von Manuel Akanji nach seiner Corona-Erkrankung nach Angaben der Ruhrnachrichten "unwahrscheinlich" sei und Emre Can eine Rotsperre aus der vergangenen Saison in der Königsklasse absitzen muss, steht Favre in Mats Hummels nur ein gelernter Innenverteidiger für seine Dreierkette zur Verfügung.

Ein Comeback des Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) ist noch nicht in Sicht, außerdem gab der BVB im Sommer in Leonardo Balerdi seinen Innenverteidiger Nummer vier an Olympique Marseille ab. Alternativen für die Positionen links und rechts neben Hummels sind Lukasz Piszczek, Thomas Meunier oder die gelernten defensiven Mittelfeldspieler Thomas Delaney und Axel Witsel.

Möglich ist auch eine Systemumstellung auf eine Viererkette, die Favre zwar selbst favorisierte und im Sommer sogar in Testspielen einüben ließ, deren sportlicher Erfolg jedoch zu wünschen übrig ließ. In einer Viererkette könnte Piszczek neben Hummels auflaufen, Meunier auf rechts spielen und Raphael Guerreiro oder Felix Passlack als Linksverteidiger agieren.

Gegen Hoffenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker ) steht Favre zumindest Emre Can noch zur Verfügung, weswegen es wohl auf eine Dortmunder Dreierkette mit Hummels, Can und Piszczek hinauslaufen dürfte.

Ex-BVB-Star Kagawa kassierte Absage von Fortuna Düsseldorf

Shinji Kagawa, von 2010 bis 2012 und von 2014 bis 2019 für Borussia Dortmund aktiv, hat auf der Suche nach einem neuen Verein auch von Zweitligist Fortuna Düsseldorf eine Absage kassiert. "Wir haben zum Beispiel auch über Shinji Kagawa nachgedacht", bestätigte der neue Düsseldorfer Vorstand Klaus Allofs der Bild .

Dessen Fähigkeiten, "die er schon in der Bundesliga gezeigt hat", müsse man nicht infrage stellen. Aber: "Ist er dann auch der richtige Spieler für die 2. Bundesliga? Stimmt das Gesamtpaket? Wir haben das mit 'Nein' beantwortet."

Der 31-jährige Kagawa hatte zuletzt seinen Vertrag bei Real Saragossa nach einem Jahr aufgelöst. Einerseits sei er in der Summe zu teuer für den spanischen Zweitligisten gewesen, andererseits besitzt der Routinier keinen EU-Pass. In LaLiga2 dürfen, anders als in der ersten Liga, nur zwei Nicht-EU-Ausländer im Kader stehen.

Kagawa machte beim BVB 216 Pflichtspiele und erzielte 60 Tore. Außerdem steuerte er 55 Vorlagen bei. Nach seinen herausragenden Leistungen in den Meisterjahren 2011 und 2012 wechselte er zu Manchester United, wo er jedoch nicht den Durchbruch schaffte und 2014 nach Dortmund zurückkehrte.

BVB gegen 1899 Hoffenheim: Mögliche Aufstellungen

Thorgan Hazard (nach Muskelfaserriss) und Manuel Akanji (Coronavirus) fallen weiter aus, wie BVB-Trainer Lucien Favre am Donnerstag bestätigte. Auch Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Bei der TSG Hoffenheim steht Sebastian Rudy vor seinem Comeback und könnte nach seinem Leihwechsel von Schalke 04 direkt in der Startelf stehen. Für Abwehrchef Benjamin Hübner (Kapsel- und Bandblessur im Fuß) kommt das Spiel jedoch zu früh.

1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Rudy, Samassekou - Dabbur, Kramaric

Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Rudy, Samassekou - Dabbur, Kramaric Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland

BVB-News: Bartra tritt gegen Borussia Dortmunds Ex-Trainer Söger nach

Marc Bartra, von 2016 bis Anfang 2018 für den BVB aktiv, hat in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten betont, dass besonders Borussia Dortmunds Ex-Trainer Peter Stöger dafür verantowrtlich sei, dass der Spanier nach nur eineinhalb Jahren wieder seinen Abschied nahm.

"Ich denke, ich konnte Dortmund viel geben", sagte der Innenverteidiger: "Aber plötzlich wurde ich vom Stammspieler, der gute Leistungen gezeigt hat, zu einem Reservisten degradiert." Stöger hatte Bartra nach seiner Amtsübernahme im Dezember 2017 zunächst auf die Bank und nach der Winterpause sogar auf die Tribüne gesetzt. Anschließend flüchtete Bartra auch aufgrund der anstehenden WM 2018 mit der Aussicht auf Spielzeit zu Real Betis, wo er noch heute Stammspieler ist. Hier geht's zur ausführlichen News.

Bruun Larsen im Interview: BVB-Abgang "sehr emotional"

Jacob Bruun Larsen wechselte im vergangenen Januar vom BVB zur TSG Hoffenheim. "Ich habe mich mit Favre zusammengesetzt und wir haben meine Situation bewertet", erzählt der Däne exklusiven Interview mit SPOX und Goal : "Am Ende habe ich mich entschieden, wechseln zu wollen, um mich auf diesem Niveau weiterentwickeln zu können. Das war natürlich ein großer Schritt und sehr emotional für mich." Hier geht's zum gesamten Interview .

