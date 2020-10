NBA-News: Golden State Warriors wohl mit Interesse an Dwight Howard - Lakers wollen den Big Man halten

Facebook

Das berichtet Shams Charania von The Athletic . Demnach gebe es beidseitiges Interesse zwischen den Lakers und Howard, eine Vertragsverlängerung auszuhandeln. Zusätzlich gebe es wohl einige weitere Titelanwärter, die Interesse an dem 34-Jährigen haben. Darunter wohl auch die Warriors.

Nach enttäuschenden Stationen bei den Rockets, Hawks, Hornets und Wizards rehabilitierte sich Howard in L.A. als solider Center, der verteidigt, reboundet und Alley-Oops durch die Reuse hämmert. Im Schnitt legte Howard in der regulären Saison 7,5 Punkte, 7,3 Rebounds und 1,1 Blocks bei 72,9 Prozent aus dem Feld auf (18,9 Minuten).

An der Seite von LeBron James und Anthony Davis akzeptierte der ehemalige Superstar seine kleinere Rolle im Team, von den Mätzchen abseits des Courts, die seine Karriere begleiteten, war in L.A. nichts zu hören. Auch in den Playoffs trug er seinen Teil zum Lakers-Erfolg bei. Vor allem in den West-Finals gegen Nuggets-Star Nikola Jokic war er als Verteidiger eine wichtige Hilfe, in den Finals kam er aufgrund der Matchups kaum mehr zum Einsatz.

Die Warriors haben voraussichtlich die Taxpayer-Midlevel-Exception in Höhe von etwa 5,7 Millionen Dollar zur Verfügung und könnten einen Teil davon Howard anbieten. D12 könnte ähnlich wie bei den Lakers auch an der Seite von Stephen Curry und Co. als Lob-Gefahr auf der einen und als Verteidiger und Rebounder auf der anderen Seite ins Team passen.