FC Bayern - News und Gerüchte: Choupo-Moting verpasst Debüt-Rekord beim FCB nur knapp

Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom Vortag.

FC Bayern - News: Choupo-Moting verpasst Debüt-Rekord knapp

Eric Maxim Choupo-Moting (31) hat einen Debüt-Rekord beim FC Bayern München im Pokalspiel gegen den 1. FC Düren nur knapp verpasst. Der Backup von Robert Lewandowski erzielte in seinem ersten Spiel für den deutschen Rekordmeister zwei Tore und holte außerdem den Elfmeter vor dem 2:0 von Thomas Müller raus. Ein dritter Treffer wurde dem kamerunischen Nationalspieler jedoch fälschlicherweise verwehrt.

Beim Stand von 2:0 klärte Düren-Verteidiger David Pütz in der 63. Minute einen Lupfer des Angreifers erst hinter der Linie per Kopf, was TV-Bilder hinterher belegten. Ein Einsatz des Videoassistenten war nicht möglich, weil es diesen in der ersten Pokalrunde nicht gibt. Ein Dreierpack war noch keinem Bayern-Spieler bei seinem Debüt gelungen.

"Ich habe gedacht, der war drin", sagte der um den Rekord gebrachte Choupo-Moting bei Sky. Nach Ansicht der TV-Bilder ergänzte der 31-Jährige: "Der war schon drin. Es ist nicht einfach zu erkennen, aber schon schade. Ein Hattrick wäre doch besser gewesen."

Lob erhielt Choupo-Moting dennoch für sein gelungenes Debüt. "Man hat gesehen, was er kann, obwohl man das vorher schon wusste", sagte Thomas Müller nach dem Spiel. "Er bringt Spielwitz mit. Auch außerhalb des Platzes hat er Witz. Er passt gut zu uns, weil er technisch mit dem Ball sauber unterwegs ist", erklärte Müller und fügte augenzwinkernd hinzu: "Wenn er die Torquote hält, dann passt es."

FC Bayern München: Sane-Comeback? "Es sieht sehr gut aus"

Beim FC Bayern München bahnt sich ein zeitnahes Comeback von Leroy Sane an. "Ich kann nicht sagen, wann es genau ist", erklärte Trainer Hansi Flick nach dem 3:0-Sieg des FCB im Pokalspiel gegen Düren am Donnerstagabend, aber es gebe einen "klaren Fahrplan" für den 24-Jährigen.

"Es sieht sehr gut aus. Er macht gute Trainingseinheiten", ergänzte Flick und stellte damit eine baldige Rückkehr des deutschen Nationalspielers in den Spielbetrieb in Aussicht. Die Bayern treffen am kommenden Wochenende im Topspiel des Samstags auf Aufsteiger Arminia Bielefeld (ab 18.30 Uhr). Anschließend empfängt der Rekordmeister in der Champions League am Mittwoch zum Auftakt der Gruppenphase Atletico Madrid. Beide Spiele werden für Sane noch zu früh kommen.

Der Königstransfer des FCB in der abgelaufenen Transferperiode hatte sich Ende September eine Kapselverletzung im zuvor durch einen Kreuzbandriss in Mitleidenschaft gezogenen rechten Knie zugezogen und fällt seitdem aus. "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist", hatte Flick anschließend noch gesagt. Allerdings bestätigte sich diese Prognose nicht.

"Zunächst bedarf es einer sehr gründlichen Diagnostik, um zu sehen, ob es sich am Kniegelenk des Kreuzbandrisses wirklich nur um die Kapsel handelt", sagte Dr. Michael Lehnert (ehemaliger Mannschaftsarzt des VfL Wolfsburg und von Turbine Potsdam) im Gespräch mit SPOX und Goal bezüglich der Sane-Verletzung und prognostizierte eine "Ausfallzeit von bis zu vier Wochen".

FC Bayern München: Rückkehr der Stammspieler gegen Bielefeld

Am kommenden Wochenende gastiert der FC Bayern München bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Partie findet am Samstagabend um 18.30 Uhr statt und steht ganz im Zeichen der Rückkehr der am Donnerstagabend gegen Düren noch geschonten Nationalspieler in die Startelf. Lediglich Niklas Süle hatte gegen Düren eine Halbzeit gespielt, weil er im abschließenden Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Schweiz am Dienstag nicht zum Einsatz gekommen war.

Insgesamt befanden sich zwölf Spieler des deutschen Rekordmeisters auf Länderspielreise, die aller Voraussicht nach nun allesamt in den Kader der Bayern zurückkehren werden.

FC Bayern München: Diese Spieler waren auf Länderspielreise

Deutschland: Niklas Süle, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry

Niklas Süle, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry Frankreich: Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman

Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez, Kingsley Coman Österreich: David Alaba

David Alaba Polen: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski U21 der Niederlande: Joshua Zirkzee

FC Bayern: Der Spielplan in den kommenden Wochen