Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute das dritte Spiel in der aktuellen Länderspielpause. SPOX verrät Euch, wann die internationalen Top-Ligen das nächste Mal pausieren und die Profis mit ihreren Nationen auf Reise gehen.

DFB-Team in der Nations League heute gegen die Schweiz

Nach dem Remis im Freundschaftsspiel gegen die Türkei (3:3) und dem 2:1-Sieg bei der Ukraine trifft Deutschland in der letzten Partie der Länderspielpause auf die Schweiz. Das Spiel steigt am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr in Köln.

Aufgrund der zu hohen Coronazahlen sind keine Fans zugelassen. Ruddy Buquet aus Frankreich fungiert als Schiedsrichter.

DFB-Team: Wann ist die nächste Länderspielpause?

Die nächste Länderspielpause ist bereits rund in einem Monat. Bereits nach dem 7. Spieltag der Bundesliga (6. bis 8. November) begeben sich die besten Spieler der jeweiligen Länder wieder auf Reise. Erneut stehen bis zu drei Spiele für die Nationen auf dem Programm.

Der Zeitplan der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

11. November: Deutschland - Tschechien (Freundschaftsspiel)

14. November: Deutschland - Ukraine (Nations League)

17. November: Spanien - Deutschland (Nations League)

Deutschland: Ergebnisse in der Nations League

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 03.09.2020 20.45 Uhr Deutschland Spanien 1:1 2 06.09.2020 20.45 Uhr Schweiz Deutschland 1:1 3 10.10.2020 20.45 Uhr Ukraine Deutschland 1:2

Deutschland: Länderspiele live im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr live in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Während sich der Privatsender RTL die Rechte an den Freundschaftsspielen gesichert hat, zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Partien des DFB-Teams in der Nations League.

Die heutige Live-Berichterstattung für die Begegnung gegen die Schweiz liefert die ARD. Im Ersten übernehmen heute Moderatorin Jessy Wellmer, Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentator Gerd Gottlob die Übertragung ab 20.15 Uhr. Darüber hinaus bietet der Sender einen kostenlosen Livestream in der ARD -Mediathek an.

Solltet Ihr mal nicht die Möglichkeit haben, die Partie der deutschen Nationalmannschaft live zu sehen, könnt Ihr das Spiel bei DAZN ab 0 Uhr im Re-Live sehen. Darüber hinaus hat der Streamingdienst alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung live im Programm. Zudem zeigt DAZN die Champions League, Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und LaLiga.

DFB-Team gegen die Schweiz heute im Liveticker

Zu allen Spielen der deutschen Nationalmannschaften bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. So auch für die heutige Partie gegen die Schweiz.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe A4

Am vergangenen Samstag konnte das Team von Bundestrainer Joachim Löw den ersten Sieg der Nations League einfahren. Durch die Tore von Matthias Ginter und Leon Goretzka reichte es für ein 2:1 gegen die Ukraine.