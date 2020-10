Nach dem Sieg gegen die Ukraine will die deutsche Nationalmannschaft am 4. Spieltag der Nations League mit einem weiteren Dreier nachlegen. Heute steht für das DFB-Team das Duell mit der Schweiz auf dem Programm. So könnt Ihr die Partie heute im TV und Livestream sehen.

Deutschland gegen Schweiz: Wann und wo findet das Spiel statt?

Am heutigen Dienstag (13. Oktober) steht das nächste Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft an. Gegner am 4. Spieltag der Nations League ist die Schweiz. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln, wo auch schon das Testspiel gegen die Türkei (3:3) in der vergangenen Woche stattfand.

Schiedsrichter der Partie ist Ruddy Buquet, der Franzose wird an den Seitenlinien unterstützt von seinen Landsmännern Guillaume Debart und Benjamin Pages.

Nations League - Deutschland gegen Schweiz im TV und Livestream sehen: So geht's

Gute Nachrichten für alle Fans des DFB-Teams. Wie üblich wird auch das heutige Spiel gegen die Eidgenossen im Free-TV übertragen. Die Rechte liegen in Deutschland bei der ARD .

Und so könnt Ihr heute Abend im TV und Livestream live dabei sein: Neben der Übertragung im linearen TV in der ARD bietet Euch der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream zur Begegnung Deutschland vs. Schweiz an. Die Vorberichterstattung beginnt pünktlich nach der Tagesschau um 20.15 Uhr, folgendes Team wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderation: Jessy Wellmer

Reporter: Gerd Gottlob

Experte: Bastian Schweinsteiger

Auch DAZN versorgt Euch mit Spitzenfußball des DFB-Teams. Der Sportstreaming-Dienst zeigt die Nations-League-Partie Deutschland gegen Schweiz in der Nacht auf Mittwoch ab 0 Uhr im Re-Live. Kommentator ist Lukas Schönmüller. Zudem hat DAZN alle weiteren Duelle der Nations League im Programm.

Nations League live auf DAZN: Diese Spiele gibt es am Dienstag

Los geht es auf dem "Netflix des Sports" am heutigen Dienstag bereits um 18 Uhr, dann eröffnen Aserbaidschan und Zypern sowie Lettland und Malta den 4. Spieltag der Nations League. Später steht das zweite Duell aus der deutschen Gruppe A zwischen der Ukraine und Spanien an. Hier gibt es eine Übersicht der heutigen Spiele:

Liga / Gruppe Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Liga A / Gruppe 4 13. Oktober 20.45 Uhr Ukraine Spanien DAZN Liga A / Gruppe 4 13. Oktober 20.45 Uhr Deutschland Schweiz ARD Liga C / Gruppe 1 13. Oktober 18 Uhr Aserbaidschan Zypern DAZN Liga C / Gruppe 1 13. Oktober 20.45 Uhr Montenegro Luxemburg DAZN Liga D / Gruppe 1 13. Oktober 18 Uhr Lettland Malta DAZN Liga D / Gruppe 1 13. Oktober 20.45 Uhr Färöer-Inseln Andorra DAZN Liga D / Gruppe 2 13. Oktober 20.45 Uhr Liechtenstein San Marino DAZN

Deutschland gegen Schweiz: Die Nations League heute live im Liveticker

Ihr könnt das Duell Deutschland gegen Schweiz weder live noch im Re-Live sehen? Kein Problem, mit dem kostenlosen Liveticker von SPOX seid Ihr immer voll informiert.

Nations League - DFB-Team: Die Tabelle in Gruppe 4 der Liga A

Nur die Gruppensieger der vier Gruppen der Liga A qualifizieren sich für das Finalturnier der Nations League. Deutschland liegt derzeit auf Rang zwei hinter Spanien. Zuletzt gelang der Elf von Bundestrainer Joachim Löw ein Sieg gegen die Ukraine, zuvor spielte das DFB-Team gegen die Schweiz und Spanien jeweils 1:1.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1 Spanien 3 6:1 +5 7 2 Deutschland 3 4:3 +1 5 3 Ukraine 3 3:7 -4 3 4 Schweiz 3 2:4 -2 1

Die kommenden Spiele des DFB-Teams im Jahr 2020

Nach der aktuellen Länderspielpause stehen für das DFB-Team nochmals drei weitere Länderspiele Mitte November an. Anschließend ist das Nationalmannschafts-Jahr 2020 für die deutsche Auswahl Geschichte.