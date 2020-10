Facebook

Deutschland hat mit einem mühsamen 2:1-Erfolg in der Ukraine endlich den ersten Sieg in der Nations League eingefahren. Die Schweiz dagegen verlor knapp gegen Spanien mit 0:1.

Deutschland - Schweiz heute live: Alle Infos zum Spiel

Die Partie in der Nations League zwischen Deutschland und der Schweiz findet am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr in Köln statt. Da der Inzidenzwert in der rheinischen Metropole auf über 50 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner gestiegen ist, verzichtet der DFB komplett auf Fans.

Wettbewerb: Nations League, 4. Spieltag

Spiel: Deutschland - Schweiz

Anstoß: 20.45 Uhr

Stadion: Rheinenergiestadion in Köln

Schiedsrichter: Ruddy Buguet (Frankreich)

Schiedsrichter-Assistenten: Guillaume Debart, Benjamin Pages (beide Frankreich)

Vierter Offizieller: Amaury Delerue (Frankreich)

Nations League: Deutschland - Schweiz heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Schweiz wird heute live in der ARD gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 20.15 Uhr mit der Übertragung. Dann führt Moderatorin Jessy Wellmer zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger durch die Vorberichte. Am Kommentatoren-Mikro sitzt dann später Gerd Gottlob.

Die Partie wird auch kostenlos in der Mediathek der ARD im Livestream übertragen.

Deutschland - Schweiz heute live auf ARD

Vorberichte ab 20.15 Uhr

Anstoß um 20.45 Uhr

Moderatorin: Jessy Wellmer

Kommentator: Gerd Gottlob

Experte: Bastian Schweinsteiger

Deutschland - Schweiz: Das Spiel im Re-Live auf DAZN

Wer keine Zeit hat, das Spiel live in der ARD zu schauen, kann sich auf DAZN verlassen. Der Streamingdienst zeigt nicht nur alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge, DAZN hat auch die Spiele des DFB-Teams zeitversetzt im Angebot.

Ab 0 Uhr steht die Partie gegen die Schweiz zum Abruf bereit. Lukas Schönmüller wird die Begegnung kommentieren.

Nations League: Die Lage in Deutschlands Gruppe 4

Nach der Hälfte der Spiele liegt das deutsche Team auf Platz 2 in der Tabelle der Gruppe 4 in der Liga A.