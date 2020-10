NFL Week 5 Recap: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 5

Woche 5 in der NFL steht an. Joe Burrow steht im AFC-North-Duell einer gefährlichen Defense gegenüber, während die Texans in ihr erstes Spiel nach der O'Brien-Ära gehen. In New York und Washington starten neue Quarterbacks, Kyle Shanahan erhält endlich seine Waffen zurück. Und: In Cleveland steigt ein Mini-Topspiel.