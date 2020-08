Bundesliga Österreich: SK Sturm verpflichtet Francisco Mwepu

Der SK Sturm verstärkt seinen Kader mit einem weiteren Stürmer. Francisco Mwepu - der Bruder von Salzburg-Kicker Enock Mwepu - heuert in Graz an und erhielt einen Zweijahresvertrag, mit Option auf ein weiteres Jahr.

© GEPA

Der 20-Jährige spielte wie auch Enock Mwepu zuvor bei den Kafue Celtic in Sambia. "Der Verein und das Umfeld haben mich von Anfang an überzeugt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und will alles geben, um mit Sturm erfolgreich zu sein", erklärte der Neuzugang auf der Vereinshomepage.

Auch Geschäftsführer Sport Andreas Schicker freut sich über die künftige Zusammenarbeit. "Wir haben Francisco intensiv beobachtet und sind überzeugt davon, dass er unserem Angriffsspiel zusätzliche Qualität einimpfen kann. Als Perspektivspieler passt er perfekt zu unserem neuen, langfristigen Weg. Francisco ist ein sehr robuster Stürmer mit starkem Zug zum Tor. Wenn man einen jungen Spieler direkt aus Afrika holt, benötigt er genügend Zeit, um sich an die Kultur und an den Fußball in Europa zu gewöhnen. Diese Zeit werden wir ihm auch geben. Mit Amadou Dante hatten wir letztes Jahr ein sehr ähnliches Projekt", betonte Schicker.