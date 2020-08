Schalke 04 gegen Aris Saloniki heute live im TV und Livestream

Facebook

S04-Testspiel: Gegner, Anstoß, Austragungsort

Beim einzigen Testspiel im österreichischen Trainingslager in Längenfeld trifft der FC Schalke 04 auf Aris Saloniki. Aktueller Trainer des griechischen Erstligisten ist Michael Oenning, der in der Vergangenheit auch den 1. FC Nürnberg und den HSV trainierte.

Anstoß der Partie ist am heutigen Freitag, den 28. August, 13 Uhr .Gespielt wird im Stadion Kematen. Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen in Österreich dürfen 736 Zuschauer bei dem Spiel vor Ort sein.

Schalke - Saloniki: So seht Ihr das Spiel live im TV und Livestream

Das Testspiel der Königsblauen wird nicht im TV übertragen. Dafür bietet der Verein auf seinem YouTube-Kanal einen kostenlosen Livestream des Spiels an.

S04: Weston McKennie vor Wechsel zu Juventus

Beim Test gegen Saloniki wird Weston McKennie nicht im Kader der Schalker stehen. Der US-Nationalspieler ist nach k icker -Informationen bereits aus dem Trainingslager in Österreich abgereist um den Medizincheck bei Juventus zu absolvieren. Die Turiner stehen vor einer Ausleihe des Mittelfeldmanns, für die der FC Schalke sechs Millionen Euro erhalten soll.

Zudem soll auch eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro vereinbart worden sein. Diese wird zur Kaufverpflichtung, sobald McKennie eine bestimmte Anzahl an Spielen für die Alte Dame absolviert.

Schalke 04: Die bisherige Saisonvorbereitung

In den bisherigen Testspielen bekleckerten sich die Königsblauen nicht mit Ruhm. Zwei Pleiten gegen unterklassige Teams musste das Team von Trainer David Wagner hinnehmen. Gegen die Drittligisten aus Verl und Uerdingen setzte es jeweils Niederlagen. Mit dem Spiel gegen Saloniki wollen die Knappen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Datum Heim Gast Ergebnis 12. August FC Schalke 04 VfL Osnabrück 5:1 16. August FC Schalke 04 SC Verl 4:5 22. August FC Schalke 04 KFC Uerdingen 1:3 22. August FC Schalke 04 Aris Saloniki -:- 2. September FC Schalke 04 Viktoria Köln -:- 5. September FC Schalke 04 VfL Bochum -:-

Saison 2020/21: Der Schalker Saisonauftakt

Schalke hat ein echtes Hammerprogramm zum Bundesliga-Auftakt erwischt. S04 eröffnet die Saison auswärts gegen den Triplesieger FC Bayern und muss bereits am 3. Spieltag gegen RB Leipzig antreten - ebenfalls auswärts. Am 5. Spieltag folgt das Revierderby gegen den BVB in Dortmund. Der Pokalgegner der Schalker steht hingegen noch nicht fest. S04 wird in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Vertreter des Bayerischen Fußball-Verbands antreten.