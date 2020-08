Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Testspiel heute im Liveticker zum Nachlesen

Facebook

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Testspiel heute im Liveticker: 2:2 (2:0)

Nach Spielende: Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden zwischen beiden Mannschaften. Während Salzburg vor allem in der ersten Hälfte das tonangebende Team war, wurde Liverpool nach der Pause stärker und verdiente sich den Ausgleich. Für die Salzburger geht es nun am kommenden Samstag mit dem ersten Saison-Pflichtspiel bei Schwarz-Weiß Bregenz los, Liverpool ist am Wochenende beim Community Shield Cup gegen Arsenal gefordert. Das war es dann auch an dieser Stelle. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag.

90.+3. Und dann ist Schluss! Red Bull Salzburg und der FC Liverpool trennen sich im Testspiel mit 2:2 (2:0).

90.+3. Liverpool spielt einen 4vs.3-Konter ganz schlecht zu Ende. Eliott wird auf links schon freigespielt, sein Abschluss ist aber zu schwach.

90.+2. Koita bleibt mit seinem Abschluss nach Zuspiel von Okugawa hängen.

90.+1. Drei Minuten soll es obendrauf geben.

90. Liverpool kann klären.

90. Salzburg bekommt noch einmal eine Ecke.

89. Die letzten zwei Minuten laufen. Kann ein Team noch den Lucky Punch setzen?

87. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld bekommt Solet nicht mehr genügend Druck hinter den Ball. Adrian packt zu.

83. Salzburg wechselt nochmal. Okugawa ist für die letzten Minuten noch einmal neu dabei.

81. Tooooor! RB Salzburg - FC LIVERPOOL 2:2. Und da ist der Ausgleich. Einen langen Ball kann Solet nur unzureichend klären und bringt damit seinen Keeper in Bedrängnis. Walke spielt den Ball dann nur unzureichend in die Mitte, wo Brewster nur noch ins leere Tor schieben muss. Doppelpack!

79. Guter Ballgewinn der Salzburger im Aufbauspiel der Reds. Der Pass auf Adamu ist aber zu ungenau.

76. Koita will mit dem Kopf durch die Liverpooler Defensiv-Wand, bleibt aber hängen. Immerhin eine Ecke holt der Stürmer raus, die jedoch ohne Folgen bleibt.

72. Tooooor! RB Salzburg - FC LIVERPOOL 2:1. Der Anschluss für die Reds. Auf der linken Seite kombinieren sich Brewster, Milner und Minamino sehr schön durch die RB-Defensive, ehe Erstgenannter letztlich frei vor Walke auftaucht und die Kugel unter die Latte drischt.

67. Daka will sein drittes Tor. Der Stürmer setzt sich gut auf der rechten Außenbahn durch, zeiht in die Mitte und schließt ab. Sein Schuss geht aber ans Außennetz.

66. Auf der rechten Seite lässt Mwepu mit einem Haken Minamino aussteigen, seine Hereingabe in die Mitte wird aber abgeblockt.

63. Es wird weiter fleißig gewechselt. Bei Liverpool kommen Adrian, Hoever, Grujic, Koumetio, Brewster, Eliott und Tsimikas auf den Platz, bei den Salzburgern sind Camara, Farkas und Solet neu dabei.

59. Nach einem guten Pass von Minamino ist Salah frei durch, braucht aber zu lange und vertändelt schließlich den Ball an die aufgerückte RB-Hintermannschaft.

56. Virgil van Dijk verlässt den Platz. Für ihn ist nun Ex-Stuttgarter Phillips neu dabei.

54. Sehr unterhaltsamer Beginn der zweiten Halbzeit. Beide Mannschaften spielen hier auf das nächste Tor.

52. Vallci! Der Defensivmann löst sich nach einer Flanke aus dem Halbfeld gut von seinem Bewacher und kommt aus fünf Metern allein vor Becker zum Kopfball. Knapp drüber!

49. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Auf der anderen Seite ist Salah nach feinem Zuspiel frei durch, findet aber in Neu-Keeper Walke seinen Meister.

48. Gleich nochmal RB. Wieder ist es Daka, der an van Dijk vorbei geht und Becker prüft.

47. Und gleich eine gute Chance für den Neuen. Nach einer Flanke von Kristensen kommt Koita zum Abschluss, sein Ball geht aber am Tor vorbei.

46. Einige Wechsel hat es gegeben. Bei Salzburg sind Kristensen, Walke und Koïta neu dabei, bei Liverpool Milner, Minamino und Jones.

46. Die zweite Hälfte ist angepfiffen.

Halbzeit: Salzburg macht das in den ersten 45 Minuten sehr gut. Die Mannschaft von Jesse Marsch steht hinten sicher und kommt immer wieder gefährlich vor den Kasten von Alisson Becker. Liverpool ist hingegen noch nicht wirklich im Spiel und hatte nur einen einzigen Schuss aufs Tor. Die Führung ist deshalb nicht unverdient.

45.+1. Und pünktlich geht es in die Pause. Halbzeit!

45. Eine Minute soll nachgespielt werden.

43. Riesenmöglichkeit für die Reds! Einen schnell gespielten Freistoß bringt Salah in die Mitte. Dort kommt Mane völlig frei zum Abschluss, trifft aber den Ball nicht richtig. Ramalho kann in höchster Not auf der Linie klären.

40. Noch fünf Minuten bis zur Pause. Geht noch was für eine der Mannschaften?

38. Erste wirklich gute Chance der Mannschaft von Jürgen Klopp. Ulmer wird im Aufbau unter Druck gesetzt, dann kommt der Ball über Mane zu Firmino. Der Brasilianer schießt aus halbrechter Position aber gut zwei Meter am Kasten vorbei.

35. Wieder steht Liverpool hoch, wieder kontert Salzburg. Diesmal rettet van Dijk in höchster Not vor Daku.

31. Erster Wechel bei RB. Szoboszlai geht runter, für ihn kommt Noah Okafor neu ins Spiel.

29. Nach einer kurzen Drangphase der Liverpooler mal wieder eine Salzburg-Chance. Szoboszlai verzieht per Volley aber recht deutlich.

28. Salah probiert es. Sein Versuch geht aber deutlich drüber.

27. Onguene sieht nach einem Foul an Mane die erste Gelbe Karte des Spiels. Gute Freistoßsituation für die Reds.

25. Jetzt mal Liverpool. Sadio Mane setzt sich auf der Linken Außenbahn gegen Vallci durch und flankt in die Mitte. Dort trifft Salah den Ball aber nicht richtig.

22. Wieder ein guter Ball in die Salzburger Spitze. Diesmal ist Mwepu frei durch wird dann aber wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Eine Fehlentscheidung.

20. Gute Freistoßposition für Liverpool nachdem Mane zu Fall gebracht wurde.

17. Der FC Liverpool leistet sich immer wieder haarsträubende Fehlpässe im Aufbauspiel. So macht man es den Salzburgern natürlich sehr einfach. Nun verliert Gomez den Ball, kann aber im Nachsetzen dann klären.

14. Tooooor! RB Salzburg - FC Liverpool 2:0. So zum Beispiel. Super Steilpass von Mwepu in den Lauf von Berisha. Dieser legt dann erneut auf den mitgelaufenen Daka, der gegen Becker cool bleibt und einschiebt.

13. Liverpool übernimmt zunehmend die Kontrolle. Salzburg wartet auf Konter.

10. Guter Ball von van Dijk auf Robertson. Der Schotte sprintet die Linie lang, seine Hereingabe ist aber zu unpräzise. Coronel packt sicher zu.

8. Williams schlägt eine gute Flanke in den 16er. Ramalho kann klären.

6. Guter Beginn beider Mannschaften. Kein langes Abwarten, hier wird direkt mit offenem Visier gespielt.

3. Tooooor! RB SALZBURG - FC Liverpool 1:0. Riesenpatzer von Fabinho! Der Defensivmann verliert im Aufbauspiel den Ball an Berisha, der den Ball dann wiederum auf Daka legt. Der Stürmer lässt Reds-Keeper Becker dann keine Chance.

2. Erster Vorstoß der Reds. Die Salzburger können den Angriff aber zur Ecke klären. Diese bringt nichts ein.

1. Salzburg stößt an. Los geht's!

Vor Beginn: Die Mannschaften betreten den Rasen. Gleich geht's los.

Vor Beginn: Austragungsort der Partie ist die Red Bull Arena in Salzburg.

Vor Beginn: Anstoß ist am heutigen Dienstag um 16 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel Red Bull Salzburg gegen den FC Liverpool.

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Die Aufstellungen

Die Salzburger müssen sich warm anziehen, der FC Liverpool beginnt mit voller Star-Power. Jesse Marsch tauscht sein Team im Vergleich zur Niederlage gegen Ajax ordentlich durch.

Red Bull Salzburg: Coronel - Vallci, Ramalho, Onguéné, Ulmer - Bernede, Junuzovic - Mwepu, Szoboszlai - Berisha, Daka

FC Liverpool : Alisson - Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Keita - Mane, Salah, Firmino

Red Bull Salzburg - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Neben unserem Liveticker könnt Ihr die Partie auch live im TV und Livestream verfolgen.

In Österreich kümmert sich ServusTV um die Übertragung, Moderator Christian Brugger begrüßt Euch um 15.45 Uhr zur Vorberichterstattung. Die ServusTV -Mediathek bietet darüber hinaus auch einen kostenlosen Livestream an.

In Deutschland könnt Ihr die Partie ebenfalls live verfolgen. Red Bull sowie das kostenpflichtige Liverpool-Netzwerk LFC TV bieten Livestreams an.

Red Bull Salzburg will Revanche nach Niederlage gegen Ajax Amsterdam

Gegen den FC Liverpool steht für Red Bull Salzburg der zweite Testspiel-Kracher innerhalb weniger Tage an: Am Samstag bekamen es die Salzburger bereits mit Ajax Amsterdam zu tun.

Dabei hagelte es gegen den niederländischen Meister eine deutliche Niederlage. Mit 1:4 musste sich das Team von Jesse Marsch geschlagen geben. Ryan Gravenberch brachte Ajax bereits nach zwei Minuten in Führung, ehe Sekou Keita per Elfmeter (10.) wieder auf Ausgleich stellte. Antony Santos (16.), Donny van de Beek (67.) und Devyne Rensch (82.) besorgten aber schließlich den klaren Ajax-Sieg.

FC Liverpool testet für den FA Community Shield

Die Saison in England geht zwar erst in wenigen Wochen los, für den FC Liverpool steht aber am Samstag der FA Community Shield gegen den englischen Pokalsieger FC Arsenal an ( ab 17.30 Uhr live auf DAZN! ).

Das Testspiel gegen Salzburg will Jürgen Klopp nutzen, um die Form seines Teams vor dem ersten Pflichtspiel der Saison zu bestimmen.

