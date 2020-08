NFL, Schedule: Wann gehen die Playoffs los?

Die NFL-Saison beginnt in wenigen Wochen. Das bedeutet, dass sich fast jede der 32 Mannchaften eine Chance auf den Playoff-Einzug zuschreibt. Doch wann stehen die 14 Teilnehmer fest? Hier erfahrt Ihr, wann die Playoffs der NFL-Saison 2020/21 losgehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / ZUMA Press

Ihr wollt Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Tom Brady und alle anderen Superstars der NFL live in Aktion sehen? Dann sichert Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaut den NFL-Saisonstart!

NFL, Schedule: Wann beginnt die NFL-Saison 2020/21?

Die anstehende NFL-Spielzeit beginnt in der Nacht von Donnerstag (10. September) auf Freitag, um 2.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da die Kansas City Chiefs die Houston Texans empfangen, müssen sich NFL-Fans kaum Sorgen machen, dass die Saison mit einem zähen 10:3-Spiel endet, wie im Vorjahr zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears.

© imago images / Poolfoto

Zur Erinnerung: Die Chiefs lagen im letzten Aufeinandertreffen mit den Texans in den Divisional Playoffs schon früh im Spiel mit 0-24 zurück. Dann legten Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce und Co. richtig los und entschieden das Spiel am Ende noch deutlich mit 51:31 für sich.

NFL Spielplan: Die Begegnungen in Woche 1

Datum Uhrzeit (CEST) Gast Heim Stadion 11. September 2.20 Uhr Houston Texans Kansas City Chiefs Arrowhead Stadium 13. September 7.00 Uhr Seattle Seahawks Atlanta Falcons Mercedes-Benz Stadium 13. September 7.00 Uhr Cleveland Browns Baltimore Ravens M&T Bank Stadium 13. September 7.00 Uhr New York Jets Buffalo Bills New Era Field 13. September 7.00 Uhr Las Vegas Raiders Carolina Panthers Bank of America Stadium 13. September 7.00 Uhr Chicago Bears Detroit Lions Ford Field 13. September 7.00 Uhr Indianapolis Colts Jacksonville Jaguars TIAA Bank Field 13. September 7.00 Uhr Green Bay Packers Minnesota Vikings U.S Bank Stadium 13. September 7.00 Uhr Miami Dolphins New England Patriots Gillette Stadium 13. September 7.00 Uhr Philadelphia Eagles Washington Football Team FedExField 13. September 10.05 Uhr Los Angeles Chargers Cincinnati Bengals Paul Brown Stadium 13. September 10.25 Uhr Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints Mercedes-Benz Superdome 13. September 10.25 Uhr Arizona Cardinals San Francisco 49ers Levi's Stadium 14. September 2.20 Uhr Dallas Cowboys Los Angeles Rams Sofi Stadium 15. September 1:15 Uhr Pittsburgh Steelers New York Giants MetLife Stadium 15. September 4:10 Uhr Tennessee Titans Denver Broncos Empower Field at Mile High

NFL, Schedule: Wann gehen die Playoffs los?

Die NFL-Playoffs starten am zweiten Wochenende des Jahres 2021. Drei Spiele werden am Samstag (9. Januar) stattfinden, drei weitere Partien folgen am Sonntag.

Die kommenden NFL-Playoffs sind bereits von den Änderungen des neuen Collective Bargaining Agreement (CBA) zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA betroffen. Sieben Mannschaften pro Conference werden sich für die Playoffs qualifizieren, und nur die beiden Nr.1-Seeds der NFC und AFC werden sich automatisch für das Divisional Weekend qualifizieren und eine zusätzliche Bye Week haben.

Bedeutet konkret: Anstatt vier Spielen am Wildcard-Wochenende wird es in der kommenden Saison erstmals sechs Duelle geben.