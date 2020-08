Aufatmen bei WSG Tirol über Klassenerhalt: „Haben es ehrlich geschafft“

Die WSG Tirol hat nun Gewissheit: Die Tiroler werden durch das Aus des SV Mattersburg auch nächste Saison in der Bundesliga spielen. Der Jubel über die "zweite Chance" war am Mittwochabend groß, auch wenn sich die WSG insgeheim schon darauf eingestellt hatte. So hatten sich schon beim Trainingsauftakt am Dienstag einige Akteure eingefunden, die zu diesem Zeitpunkt vertragslos waren.