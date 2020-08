Toni Kroos verrät: Habe den FC Bayern bei Verletzung belogen

Facebook

Beim Heimatbesuch in Rostock sei er 2008 bei einem Hobbykick mit Freunden umgeknickt, erzählte Kroos. Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt diagnostizierte nach seiner Rückkehr einen Bänderriss inklusive dreimonatiger Pause. Auf Nachfrage behauptete Kroos, dass er sich bei einem Waldlauf verletzt habe.

"Sie haben bis heute nichts anderes gehört. Vor allem, als rauskam, dass es wirklich ein Bänderriss war, war mir nicht danach zumute, zu erklären, dass das beim Fußball passiert ist. Jetzt ist die These aber verjährt, da kann ich nicht mehr dafür angeklagt werden", scherzte der 30-Jährige im Podcast.

Im Rückblick überlegte Kroos, ob es sich bei der Verletzung sogar um eine glückliche Fügung gehandelt habe. In der Winterpause der Saison 2008/09 wurde der Mittelfeldspieler für eineinhalb Jahre an Bayer Leverkusen verliehen, was auch mit seiner Verletzung zu tun gehabt haben könnte: "Ich glaube, dass mir Bayern den Wechsel gar nicht erlaubt hätte, wenn ich fit gewesen wäre. Ich habe vorher eh wenig gespielt und dann kam alles zusammen, sodass ich nach Leverkusen durfte."

In Leverkusen entwickelte sich Kroos unter Jupp Heynckes vor allem in seiner zweiten Saison zum Leistungsträger und kam in der Spielzeit 2009/10 auf 21 Scorerpunkte in der Bundesliga.

Für diese Zeit ist er Heynckes bis heute dankbar. Im Podcast bezeichnete er ihn als Trainer, der ihn am meisten geprägt habe: "Er war der Trainer, den ich am längsten hatte, der mir geholfen hat, in Leverkusen Fuß zu fassen, der mir geholfen hat, mich in Bayern endgültig durchzusetzen, der mir geholfen hat, ein Top-Spieler zu werden."

Toni Kroos: Leistungsdaten bei Bayer, Bayern und Real