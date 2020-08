Europa League: FC Sevilla gegen AS Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Sportimage

Ihr wollt das Spiel zwischen dem FC Sevilla und AS Rom sehen? Dann holt Euch jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat!

FC Sevilla vs. AS Rom: Anpfiff, Schiedsrichter, Ort, Stadion

Die Europa-League-Achtelfinal-Begegnung zwischen dem FC Sevilla und AS Rom findet am heutigen Donnerstag in der Duisburger MSV Arena in Nordrhein-Westfalen statt.

Das hat den Grund, weil das Hinspiel, das im März hätte stattfinden sollen, abgesagt wurde. Um nun einen Heimvorteil zu vermeiden, weil bei dieser Paarung ein einziges Spiel über Weiterkommen entscheidet, wird die Partie in Deutschland auf neutralem Boden absolviert.

Auch die kommenden Runden werden allesamt in Deutschland (Duisburg, Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf) gespielt.

Runde Termin Achtelfinal-Rückspiele 5./6. August Viertelfinale 10./11. August Halbfinale 16./17. August Finale 21. August

Angepfiffen wird die Partie um 18.55 Uhr von Schiedsrichter Björn Kuipers. Unterstützt wird er von seinen holländischen Assistenten Sander van Roekel und Erwin Zeinstra. Der Vierte Offizielle ist Serdar Gözübüyük und als Video-Assistent fungiert Pol van Boekel.

© imago images / Pacific Press Agency

FC Sevilla vs. AS Rom: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das heutige Spiel zwischen dem FC Sevilla und der Roma hat DAZN . Zusätzlich zum Einzelspiel bietet der Streamingdienst auch eine Konferenz an.

DAZN hat neben der Europa League auch die Champions League im Angebot. In Sachen Fußball ist das allerdings noch nicht alles. Das "Netflix des Sports" ist das Zuhause vieler europäischer Topligen. Dazu gehören die Serie A, Bundesliga, Ligue 1 und die Primera Division.

Wer mehr der US-Sport-Fan ist, wird sich auf der Plattform ebenso wohl fühlen mit dem ganzen Angebot an NBA-, NFL-, NHL- und MLB-Spielen.

Das ganze kann für nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr abonniert werden. Wer noch nicht ganz überzeugt ist von DAZN, kann davor einen kostenlosen Probemonat ausprobieren.

FC Sevilla vs. AS Rom im Liveticker

Fans der beiden Mannschaften, die kein DAZN -Abo haben, können beim Liveticker von SPOX mitlesen. Dort verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Liveticker: FC Sevilla - AS Rom

Europa League: Das Achtelfinale im Überblick