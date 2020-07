NBA-Restart heute live: Los Angeles Lakers gegen L.A. Clippers heute Nacht im TV und im Livestream

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / ZUMA Wire

Gleich in der ersten Nacht hat der Restart zwei Top-Duelle parat. Zunächst treffen die ambitionierten New Orleans Pelicans (hoffentlich) mit Zion Williamson auf die Utah Jazz, danach gibt es zum vierten und letzten Mal in der Regular Season das Battle um L.A.: Lakers vs. Clippers!

NBA-Restart heute live: Pelicans vs. Jazz und Lakers vs. Clippers

Wie schon in der ersten Nacht der Regular Season im Oktober sind die New Orleans Pelicans am Eröffnungsspiel beteiligt. Damals war sicher, dass Nr.1-Pick Zion Williamson nicht dabei sein würde, heute ist dies dagegen noch offen: Zion hatte Teile der Vorbereitung verpasst, sein Status für das Duell gegen die Utah Jazz wurde als "Game-Time Decision" bezeichnet.

Im Anschluss treffen zum insgesamt vierten Mal die Rivalen aus Los Angeles aufeinander, die als brandheiße Titelkandidaten gelten. Beide Partien sind live und auf Abruf bei DAZN zu sehen.

Uhrzeit (MEZ) Begegnung Kommentar Übertragung 0.30 Uhr New Orleans Pelicans - Utah Jazz Alex Schlüter & Dre Voigt DAZN 3 Uhr Los Angeles Lakers - L.A. Clippers Freddy Harder & Alex Vogel DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN begleitet den Restart intensiv: Von den Seeding Games werden gleich 38 Spiele gezeigt, an einigen Tagen gibt es satte vier Partien in Folge zu sehen. SPOX zeigt bis zum Start der Playoffs fünf Abendspiele im kostenlosen Livestream. Hier geht es zum kompletten bisher kommunizierten Livestream-Kalender von DAZN und SPOX.

New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz: Die Ausgangslage

Alle Welt schaut vor dem Restart der Saison auf Zion Williamson, denn dieser gilt als Hauptgrund dafür, dass die Liga ihre Saison mit 22 statt einfach den 16 Playoff-Teams wieder aufgenommen hat. Der unheimlich spektakuläre Rookie garantiert hohe Einschaltquoten, seine bisher erst 19 NBA-Einsätze elektrisierten die Massen.

Die Pelicans haben mit einer 28-36-Bilanz noch eine ordentliche Chance, die Playoffs zu erreichen, da ihr Spielplan als vorteilhaft gilt. Allerdings war im Vorfeld der Partie nicht bekannt, ob Williamson, der Teile der Vorbereitung verpasste, überhaupt würde mitwirken können .

Auf der Gegenseite findet sich mit den Utah Jazz ein bereits für die Playoffs qualifiziertes Top-Team, das derzeit auf dem vierten Platz der Western Conference rangiert. Die Jazz haben jedoch einige Fragezeichen mitgebracht: Mit Bojan Bogdanovic fehlt ihnen ein wichtiger Scorer, dazu gab es Gerüchte darüber, dass sich die beiden Stars Rudy Gobert und Donovan Mitchell verkracht haben. Mitchell soll Gobert, dem ersten positiv auf das Coronavirus getesteten NBA-Spieler, angeblich vorwerfen, dass er wegen ihm ebenfalls erkrankt ist. Utah gilt dennoch als brandgefährliches Team im Westen.

Pelicans vs. Jazz: Die möglichen Starting Fives

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Pelicans Lonzo Ball Jrue Holiday Brandon Ingram Zion Williamson Derrick Favors Jazz Mike Conley Donovan Mitchell Joe Ingles Royce O'Neale Rudy Gobert

© imago images / Sven Simon

Los Angeles Lakers vs. L.A. Clippers: Die Ausgangslage

Das absolute Topspiel folgt dann um 3 Uhr. Die Lakers und Clippers waren zum Zeitpunkt der Unterbrechung die beiden besten Teams der Western Conference, nur wenige Tage vor der Unterbrechung besiegten die Lakers den Stadtrivalen zum ersten Mal in drei Versuchen. Das nun vierte Duell dürfte eine letzte Standortbestimmung sein, bevor beide Teams womöglich in den Conference Finals aufeinandertreffen.

Die Superstars beider Teams dürften diesmal dabei sein: LeBron James ist ohnehin fit, Anthony Davis wurde beim Training am Auge getroffen, wird aber wohl mit einer Sportbrille mitwirken können . Auf Seiten der Clippers wird mit Paul George und Kawhi Leonard gerechnet. Nicht dabei sind dafür die Edelreservisten Lou Williams und Montrezl Harrell. Auf Seiten der Lakers fehlen mit Avery Bradley und Rajon Rondo ebenfalls zwei Rotationsspieler.

Lakers vs. Clippers: Die möglichen Starting Fives

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Lakers LeBron James Kentavious Caldwell-Pope Danny Green Anthony Davis JaVale McGee Clippers Patrick Beverley Landry Shamet Paul George Kawhi Leonard Ivica Zubac

NBA: Die Tabelle der Western Conference

Rang Team Bilanz 1 Los Angeles Lakers 49-14 2 L.A. Clippers 44-20 3 Denver Nuggets 43-22 4 Utah Jazz 41-23 5 OKC Thunder 40-24 6 Houston Rockets 40-24 7 Dallas Mavericks 40-27 8 Memphis Grizzlies 32-33 9 Portland Trail Blazers 29-37 10 New Orleans Pelicans 28-36 11 Sacramento Kings 28-36 12 San Antonio Spurs 27-36 13 Phoenix Suns 26-39 14 Minnesota Timberwolves* 19-45 15 Golden State Warriors* 15-50

*=Nicht beim Restart dabei