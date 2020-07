FC Bayern München, Spielplan: Termine, Partien und Vorbereitung des FCB

Facebook

Nach der erneuten Meisterschaft und dem gewonnenen Pokalfinale (4:2 gegen Bayer Leverkusen) hat der FC Bayern kein Pflichtspiel mehr absolviert. Im Mannschaftstraining befindet sich das Team von Trainer Hansi Flick zur Vorbereitung für die Königsklasse bereits.

FC Bayern: Der Spielplan 2020

Nach dem Erfolg in Berlin gab Hansi Flick seinen Spielen zwei Wochen frei, ehe die Bayern am 21. Juli nach negativen Corona-Tests in Kleingruppen wieder ins Training einstiegen. Neuzugang Leroy Sane und Niklas Süle, der nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet, hatten bereits zuvor an der Säbener Straße trainiert. Seit dem 26. Juli ist das Team im Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf das Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea am 8. August.

Je nachdem wie weit der FC Bayern in der Champions League kommt, gestaltet sich der Plan für den Rest des Sommers. Das Finale findet am 23. August in Lissabon statt, in die kommende Saison müsste der FCB schon knapp drei Wochen später starten: Die 1. Runde im DFB-Pokal wird vom 11. bis 14. September ausgetragen, am 18. September soll die neue Bundesliga-Saison beginnen.

Eine Tour durch China oder die USA wie in den vergangenen Jahren gibt es im Sommer 2020 deshalb somit nicht. Stattdessen steigt die Audi Digital Summer Tour vom 25. Juli bis 2. August. Mit den Fans soll es nur virtuell Kontakt geben.

FC Bayern, Sommerfahrplan: Testspiel gegen Marseille

Am 31. Juli hat im Rahmen der Audi Digital Summer Tour ein Test gegen Olympique Marseille vereinbart. Das Spiel wird um 16 Uhr am FC Bayern Campus angepfiffen, Zuschauer sind weiterhin nicht gestattet. Die Übertragung übernimmt Magenta Sport, der Dienst überträgt das Spiel kostenlos. Ob vor dem Spiel gegen Chelsea noch ein Kurztrainingslager angesetzt wird, ist nicht bekannt.

FC Bayern in der Champions League: Termine

Der FC Bayern München trifft am 8. August im Achtelfinal-Rückspiel auf den FC Chelsea. Das Hinspiel hatte der FCB vor der Corona-Zwangspause auswärts deutlich mit 3:0 gewonnen und hat damit beste Chancen auf das Viertelfinale. Die Partie steigt in der Allianz Arena, Zuschauer gibt es auch hier nicht.

Die Termine in der Übersicht:

Datum Runde Gegner 8. August Achtelfinalrückspiel FC Chelsea 14. August Viertelfinale SSC Neapel / FC Barcelona 18. bis 19. August Halbfinale Real Madrid / Manchester City / Juventus / Olympique Lyon 23. August Finale

FC Bayern München: Einstieg in die Saison 2020/21

Wann der Kader der Bayern aus dem Sommersrcaub zurückkehrt, ist noch nicht klar. Davon hängt das Abschneiden in der Champions League. Der Rahmenkalender für den DFB-Pokal und den Saisonstart der Bundesliga ist allerdings bekannt. Am 18. August dürfte Bayern als Titelverteidiger das Auftaktspiel der neuen Saison bestreiten. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest.