SK Rapid Wien bindet vier Perspektivspieler – Abschied von Stephan Auer fix

Auer wechselte 2015 von der Admira zu Rapid und muss sich nach 132 Pflichtspieleinsätzen nun einen neuen Verein suchen. "Er war ein sehr wertvoller Spieler für uns, der auf vielen Positionen zum Einsatz kam und auch in Phasen, in denen er nicht zum Stammpersonal zählte, immer positiv im Sinne des Teamgeists agierte", wird Sportdirektor Zoran Barisic in einer Aussendung zitiert. "Ich kann versichern, dass er bei uns in Hütteldorf immer ein gerne gesehener Gast sein wird." Laut Kurier steht ein Wechsel zu St. Pölten im Raum.

Während im Profikader unter anderem die Zukunft von Andrija Pavlovic , Deni Alar und Dejan Ljubicic noch nicht geklärt ist, gibt es im Nachwuchs der Hütteldorfer für die neue Saison zwei neue Spieler.

Neuer Mittelfeldspieler für Rapid II

Der Transfer von U18-Torschützenkönig Bernhard Zimmermann wurde bereits vor einigen Wochen verkündet. Nun kommt auch Arben Kokollari zu Rapid II. Der Mittelfeldspieler verlässt Team Wiener Linien und wechselt Liga-intern zu den Hütteldorfern.

"Ein Spieler, welchen wir schon länger am Radar hatten. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits einige Erfahrungen in der Regionalliga Ost und im Nachwuchsnationalteam sammeln", sagte Willi Schuldes, Sportlicher Leiter des Rapid-Nachwuchses über den 17-Jährigen.

Den Vertrag mit Martin Moormann wurde indessen bis Sommer 2022 verlängert. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger absolvierte im Frühsommer seine Matura und entwickelte sich sportlich zu einer wichtigen Stütze bei Rapid II.

"Martin hat seit seinem Wechsel zu Rapid eine enorme Entwicklung hingelegt und befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Profikader", lobte Schuldes, der weiters auch U18-Kapitän Moritz Oswald bis 2022 an den Verein band .