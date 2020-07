WAC in der Vorbereitung: Testspiel gegen Ajax Amsterdam

Facebook

© GEPA

Am 3. August starten die Wölfe in die Vorbereitung, sie treffen sich in der Lavanttal-Arena zum Trainingsauftakt. Am 12. August kommt es zum ersten Testspiel gegen Sparta Prag.

Von 16. bis 21. August fährt die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer ins Trainingslager in Maria Alm. Dort kommt es am 18. August zum Highlight-Spiel gegen Ajax. Vier Tage später treffen die Niederländer zudem auf Red Bull Salzburg.

Zum Abschluss geht es für den WAC am 21. August gegen den GAK, eine Woche später beginnt die Saison mit dem ÖFB-Cup.

Die Wolfsberger beendeten die abgelaufene Saison auf Platz drei. Der Verein steht damit zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der UEFA Europa League, die am 22. Oktober beginnen soll.