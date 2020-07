Nach Liga-Einigung: So funktioniert die NFL-Saison im Zeichen von Corona

Facebook

© imago images/Larry Radloff

Bereits früh am Freitag hatte sich abgezeichnet, dass eine Einigung in greifbarer Nähe ist. Die Liga hatte ein Meeting mit den Head Coaches, GMs, Team-Präsidenten und Team-Besitzern abgehalten, gleichzeitig traf sich auch die NFLPA virtuell, um über die jüngsten Vorschläge zu diskutieren.

Am Ende dieser Meetings empfahl das NFLPA Executive Committee den Spielern einstimmig, den entsprechenden Anpassungen an den Liga-Rahmenvertrag zuzustimmen und die Spielervertreter taten dies auch: Mit 29:3 Stimmen wurden die Veränderungen von den 32 Spielervertretern offiziell verabschiedet.

"Die NFL-Teams und die NFLPA haben eine Einigung verabschiedet, die umfassend alle offenen Themen bezüglich des Starts der Training Camps sowie des Starts der 2020er Saison klärt. Training Camps werden zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt beginnen", fasste Commissioner Roger Goodell in einem Statement zusammen.

Doch was genau bedeutet das im Detail? Und welche Änderungen wurden beschlossen?

NFL: So läuft das Training Camp trotz Corona ab

Offiziell starten somit alle 32 Teams spätesten am 28. Juli in ihre Training Camps. Lediglich die Kansas City Chiefs und die Houston Texans sind bereits seit dem 25. Juli bei der Arbeit - die beiden Teams eröffnen die Regular Season mit dem ersten Thursday Night Game und dürfen somit auch drei Tage eher in die Saisonvorbereitung starten. Auch deshalb war es so elementar wichtig, dass eine Einigung zwischen NFL und NFLPA noch vor dem Wochenende erfolgte.

Vom Startzeitpunkt her bleibt also alles gleich, die Umsetzung aber wird deutlich anders ausfallen. Die Teams werden einen strikten Zeitplan befolgen müssen, um interne Erkrankungswellen möglichst zu verhindern:

Tag 1: Spieler müssen ihren ersten Corona-Test absolvieren, anschließend gehen sie wieder nach Hause.

Spieler müssen ihren ersten Corona-Test absolvieren, anschließend gehen sie wieder nach Hause. Tag 2: Der zweite Corona-Test.

Der zweite Corona-Test. Tag 2-3: Die ersten Einheiten finden in virtuellen Meetings statt, Spieler sollen dabei weiterhin zuhause bleiben und sich nach Möglichkeit isolieren.

Die ersten Einheiten finden in virtuellen Meetings statt, Spieler sollen dabei weiterhin zuhause bleiben und sich nach Möglichkeit isolieren. Tag 4: Der dritte Corona-Test wird durchgeführt, anschließend kehren die Spieler abermals nach Hause zurück.

Der dritte Corona-Test wird durchgeführt, anschließend kehren die Spieler abermals nach Hause zurück. Tag 5-6: Alle Spieler, die ausschließlich negative Tests hatten, dürfen in die Team-Trainingseinrichtungen kommen, wo sie ihren regulären Medizincheck absolvieren. Auch die Anpassung der Ausrüstung wird jetzt durchgeführt. Ab dem fünften Tag werden die Spieler, die ausschließlich negative Tests hatten, jetzt täglich getestet. Diese Phase dauert mindestens zwei Wochen. Nach zwei Wochen wird noch jeden zweiten Tag getestet, sofern die interne Rate an positiven Tests unter 5 Prozent liegt. Das BioReference-Labor führt die Tests durch, die gleiche Firma, die auch von der NBA und der MLS angestellt wurde. Ergebnisse sollen immer innerhalb von 24 Stunden vorliegen.

Alle Spieler, die ausschließlich negative Tests hatten, dürfen in die Team-Trainingseinrichtungen kommen, wo sie ihren regulären Medizincheck absolvieren. Auch die Anpassung der Ausrüstung wird jetzt durchgeführt. Ab dem fünften Tag werden die Spieler, die ausschließlich negative Tests hatten, jetzt täglich getestet. Diese Phase dauert mindestens zwei Wochen. Nach zwei Wochen wird noch jeden zweiten Tag getestet, sofern die interne Rate an positiven Tests unter 5 Prozent liegt. Das BioReference-Labor führt die Tests durch, die gleiche Firma, die auch von der NBA und der MLS angestellt wurde. Ergebnisse sollen immer innerhalb von 24 Stunden vorliegen. Tag 7: Erst jetzt geht es tatsächlich zur Sache. Es startet ein achttägiges Programm für Kraft und Ausdauer, wobei maximal je eine Stunde im Kraftraum und eine Stunde bei den Ausdauereinheiten verbracht werden darf. Auch Walk-Throughs sind erlaubt.

Erst jetzt geht es tatsächlich zur Sache. Es startet ein achttägiges Programm für Kraft und Ausdauer, wobei maximal je eine Stunde im Kraftraum und eine Stunde bei den Ausdauereinheiten verbracht werden darf. Auch Walk-Throughs sind erlaubt. 8. August: Der 8. August - beziehungsweise der 5. August für die Chiefs und Texans - ist ein vorgeschriebener freier Tag. Anschließend sind Teams für den weiteren Camp-Verlauf verpflichtet, den Spielern innerhalb der nächsten je sieben Tage einen Tag frei zu geben. Alle Teams, die in Woche 1 am Montag spielen, bekommen so insgesamt sieben freie Tage; alle Teams, die zum Auftakt am Donnerstag oder Sonntag spielen, erhalten sechs freie Tage während des Camps.

Der 8. August - beziehungsweise der 5. August für die Chiefs und Texans - ist ein vorgeschriebener freier Tag. Anschließend sind Teams für den weiteren Camp-Verlauf verpflichtet, den Spielern innerhalb der nächsten je sieben Tage einen Tag frei zu geben. Alle Teams, die in Woche 1 am Montag spielen, bekommen so insgesamt sieben freie Tage; alle Teams, die zum Auftakt am Donnerstag oder Sonntag spielen, erhalten sechs freie Tage während des Camps. 12.-16. August: Ist das achttägige Kraft- und Ausdauer-Programm vorbei, geht es schließlich aufs Feld. Es folgen vier Tage mit Einheiten ohne Pads. Tackling ist noch verboten. Maximal dreieinhalb Stunden darf pro Tag auf dem Platz im Verbund gearbeitet werden, davon dürfen Trainingseinheiten nicht länger als zwei Stunden gehen. Die restliche Zeit wird mit Walk-Throughs verbracht.

Ist das achttägige Kraft- und Ausdauer-Programm vorbei, geht es schließlich aufs Feld. Es folgen vier Tage mit Einheiten ohne Pads. Tackling ist noch verboten. Maximal dreieinhalb Stunden darf pro Tag auf dem Platz im Verbund gearbeitet werden, davon dürfen Trainingseinheiten nicht länger als zwei Stunden gehen. Die restliche Zeit wird mit Walk-Throughs verbracht. 17. August: Beginnend mit dem 17. August dürfen dann alle Teams in Pads mit Kontakt trainieren. Maximal 14 solcher Einheiten sind erlaubt. Die Einheiten starten mit einer Länge von 90 Minuten und werden in Stufen über 15 Minuten verlängert.

Beginnend mit dem 17. August dürfen dann alle Teams in Pads mit Kontakt trainieren. Maximal 14 solcher Einheiten sind erlaubt. Die Einheiten starten mit einer Länge von 90 Minuten und werden in Stufen über 15 Minuten verlängert. 5. September: Am 5. September bis 22 Uhr deutscher Zeit müssen Teams ihre Kader auf 53 Spieler reduzieren. Bis zum 6. September können Teams dann die von jeweils anderen Franchises entlassenen Spieler über das Waiver Wire verpflichten, müssen dafür aber im Gegenzug dann wiederum in ihrem eigenen Kader genügend Platz schaffen.

Am 5. September bis 22 Uhr deutscher Zeit müssen Teams ihre Kader auf 53 Spieler reduzieren. Bis zum 6. September können Teams dann die von jeweils anderen Franchises entlassenen Spieler über das Waiver Wire verpflichten, müssen dafür aber im Gegenzug dann wiederum in ihrem eigenen Kader genügend Platz schaffen. 7. September: Regular Season Trainingswoche.

Training Camp: Kader werden verkleinert

Stichwort Kader: Auch hier wird das Camp anders ablaufen als sonst. Statt 90 dürfen Teams nur 80 Spieler mit ins Training Camp bringen - dabei aber haben sie zumindest etwas Spielraum: Der Cut von 90 auf 80 kann entweder vor dem offiziellen Camp Start, für die meisten Teams also der 28. Juli, erfolgen; oder aber auch mittels einzelner Entlassungen zwischen dem 28. Juli und dem 16. August, also bevor die Kontakt-Einheiten beginnen.

In beiden Fällen aber gilt eine übergreifende Regel: Es dürfen sich nicht mehr als 80 Spieler gleichzeitig in den Team-Einrichtungen aufhalten. NFL-Network -Insider Ian Rapoport vermutete am Freitag in der Folge, dass Teams in Schichten arbeiten werden und ihr Team dafür unterteilen.

Klar ist jedoch auch: Die Reduzierung von 90 auf 80 Spieler, die dabei helfen soll, das Risiko für Ansteckungen und Verbreitungen der Krankheit weiter zu minimieren, wird insbesondere Undrafted Free Agents und andere junge Spieler, die im Camp sonst um einen Kaderplatz kämpfen, betreffen. Gleichzeitig aber gibt es für Spieler, die den finalen Cut nicht schaffen, auch eine Chance: Das vergrößerte Practice Squad.

Regular Season: Practice Squad wird vergrößert, "Corona IR" kommt

NFL und NFLPA verständigten sich darauf, dass statt zwölf in der kommenden Saison 16 Spieler in das Practice Squad aufgenommen werden können. Auch dürfen bis zu sechs dieser 16 Spieler eine unbeschränkte Anzahl an sogenannten " accrued Seasons " haben. Normalerweise darf ein Spieler nicht mehr als drei accrued Seasons auf dem Konto haben, um für ein Practice Squad verpflichtet werden zu können.

Teams werden, davon zumindest muss man ausgehen, in der kommenden Saison deutlich mehr auf Backups und Ersatzspieler angewiesen sein. Einen größeren Fundus aus dem eigenen Practice Squad zu haben - also Spieler, die mit dem Team trainieren, die die Offense oder die Defense kennen und die der Head Coach einschätzen kann - hat somit eine noch deutlich höhere Priorität als sonst.

Mehr noch: Eine Franchise kann normalerweise einen Practice-Squad-Spieler aus einem der 31 anderen Teams verpflichten, muss diesen Spieler aber direkt in den eigenen aktiven Kader übernehmen. Für die kommende Saison kann übereinstimmenden Berichten zufolge jedes Team auf wöchentlicher Basis vier seiner dann 16 Practice-Squad-Spieler "beschützen", sodass diese nicht von anderen Teams abgeworben werden können.

Gibt es dann tatsächlich einen positiven Test, wird dafür eine eigene Variante des Injured-Reserve-Platzes kreiert: Erkrankt ein Spieler an Corona, kommt er vorübergehend auf einen solchen IR-Platz, bis er von den Ärzten wieder die Freigabe erhält. Bis dahin kann das Team einen Spieler aus dem Practice Squad in den aktiven Kader befördern und anschließend, wenn der erkrankte Spieler wieder zurückkehrt, wieder ins Practice Squad zurück packen - ohne dass er davor durch das Waiver Wire gehen muss. Das gibt Teams signifikant mehr personellen Spielraum im Umgang mit erkrankten Spielern. Allerdings sei auch erwähnt, dass Spieler, die sich nachweislich fahrlässig verhalten und sich bei Hoch-Risiko-Veranstaltungen fernab der Teameinrichtungen anstecken , nicht auf die Reserve/COVID-19 List kommen, sondern auf die Non-Football Injury List und dann kein Gehalt bekämen. Zudem drohen weitere Strafen.

NFL Salary Cap: Wie reagiert die Liga finanziell auf Corona?

Tests und die Vorstellung eines vernünftigen Sicherheitskonzepts waren für viele Spieler die oberste Priorität - dicht gefolgt aber von der finanziellen Frage. Wie wirkt sich die Pandemie auf die Gehälter aus? Was passiert, wenn die Saison abgebrochen werden muss? Was passiert, falls die Einnahmen der Liga einbrechen?

Letzteres ist der Aspekt mit den weitreichendsten Folgen. Der Salary Cap der NFL - also die Summe, die Teams für die Gehälter ihrer Spieler ausgeben dürfen - berechnet sich über die Einkünfte der Liga. TV-Deals, Werbepartner - und auch Zuschauer sowie alle Aspekte des Fan-Erlebnisses im Stadion spielen hier mit rein.

Die TV-Gelder machen zwar den größten Teil des Kuchens aus, doch mit der Aussicht auf Geisterspiele und möglicherweise auch anderweitige Corona-bedingte Einbußen geisterten bereits einige Horrorszenarien durch Medien und Spieler-Kreise. Die Liga geht unter dem Strich von Einbrüchen im Milliardenbereich aus, und somit steht zu befürchten, dass der Salary Cap um 50, 60, vielleicht 70 Millionen Dollar einbrechen würde.

Statt also 198,2 Millionen Dollar wie in diesem Jahr hätten Teams in dem Szenario 2021 plötzlich nur noch beispielsweise 130 Millionen Dollar für ihre Spielergehälter zur Verfügung. Ein gigantisches Problem, bedenkt man, dass Stand heute zwölf Teams bei den für 2021 prognostizierten Cap-Ausgaben jenseits der 180 Millionen Dollar stehen.

Potenzielle Vertragsverlängerungen und die Verpflichtung der Draft-Klasse sind bei diesen Prognosen noch nicht berücksichtigt. Vier (Eagles, Saints, Falcons und Chiefs) stehen gar bei über 200 Millionen Dollar, Teams im Win-Now-Modus gestalten ihren Cap häufig auf eine Art und Weise, bei der das seit Jahren konstante Cap-Wachstum bereits eingerechnet wird.

Salary Cap: Sicherheitsnetz installiert, Verlust wird aufgeteilt

Diesem Damoklesschwert wird mit der Einigung zumindest in Form eines Sicherheitsnetzes ein Riegel vorgeschoben: Die Teambesitzer sowie die Spieler-Seite verständigten sich darauf, dass der 2021er Cap mindestens 175 Millionen Dollar betragen wird. Ein Abfall um rund 23 Millionen Dollar wäre also denkbar, mehr aber auch nicht. Das gibt Teams einiges an Planungssicherheit, wenngleich mehrere Franchises auch für diesen Fall sehr kreativ mit den eigenen Verträgen werden müssen .

Ben Roethlisberger (Steelers), Matt Ryan (Falcons), Aaron Rodgers (Packers) und Drew Brees etwa würden bei einem Cap über 175 Millionen Dollar Stand heute mehr als 20 Prozent des Salary Caps ihres Teams besetzen. Die Cowboys würden finanziell enorme Probleme bekommen, Dak Prescott mit einem zweiten Franchise Tag zu halten, was dessen Verhandlungsposition für das kommende Frühjahr nochmals deutlich stärkt.

Wie aber würde finanziellen Verlusten darüber hinaus Rechnung getragen werden? Hier stimmten die Teambesitzer - die zunächst für 2021 eine Reduzierung auf bis zu 165 Millionen Dollar gefordert hatten, zu, dass weitere Einbußen Cap-technisch über vier Jahre verteilt werden. Der Cap 2020, auch hier hatten die Besitzer ursprünglich ansetzen wollen, bleibt unberührt und wird nicht gesenkt.

Sollten also die erwarteten finanziellen Verluste kommen, würde ein theoretischer Cap-Einbruch von beispielsweise 60 Millionen Dollar mit einem Cap-Rückgang in Höhe von bis zu 23 Millionen Dollar 2021 aufgefangen, der Rest der Summe dann auf die drei Jahre danach aufgeteilt. Somit könnten Teams ihre Gehaltsstrukturen halbwegs kontrolliert anpassen und die Liga muss nicht eine gewaltige Entlassungswelle mit dann vielen sehr günstigen, kurzfristigen Verträgen managen.

NFL: Wie werden die Spieler bei Saison-Abbruch bezahlt?

Gleichzeitig galt es allerdings auch, die diesjährige Saison finanziell zu reglementieren. Cap-technisch wird hier zwar keine Veränderung eintreten, doch setzten die Teambesitzer durch, dass Gehälter nur bezahlt werden, wenn auch gespielt wird.

Anders formuliert: Sollte die Saison an irgendeinem Punkt abgebrochen werden, erhalten die Spieler auch kein Gehalt. Wie sich das möglicherweise auf die Cap-Kalkulationen ab 2021 auswirkt, ist noch unklar, zumindest auch hier gibt es allerdings ein Sicherheitsnetz: Es wird ein Fonds eingerichtet, um Boni-Zahlungen sowie vertraglich garantierte Gehälter bis 2023 zu bezahlen, die durch einen Corona-bedingten Saisonabbruch betroffen sind.

Dieses Geld erhalten die Spieler also dennoch, nur womöglich später als im Falle einer Saison, die regulär stattfindet. Weiter wird übereinstimmend berichtet, dass sobald der erste Spieltag stattgefunden hat, Spieler direkt eine accrued Season angerechnet bekommen.

Sollte die Saison ausfallen, ohne dass ein Spiel stattgefunden hat, erhalten Spieler, die den finalen Kader geschafft hatten, 300.000 Dollar. Sollte die Saison vor der Kader-Cut-Deadline abgesagt werden, erhalten aktive Spieler, die 2019 bei einem Team unter Vertrag standen, 250.000 Dollar.

Offiziell: NFL Preseason fällt aus

Die Einigung zwischen NFL und NFLPA macht auch offiziell, was seit Tagen bereits de facto angenommen wurde: Es wird 2020 keine Preseason-Spiele geben.

Einige Coaches sollen sich laut ESPN -Informationen für zumindest ein Preseason-Spiel ausgesprochen haben, um Spieler in Spielsituationen bewerten zu können, auch die Liga hatte auf ein Spiel spekuliert, um die Abläufe mit Reisen, Tests vor Ort und dergleichen einmal durchspielen zu können.

Die NFLPA allerdings war von Anfang an strikt dagegen und setzte sich hier letztlich durch. So bleiben Teams bis zum Start der Regular Season unter sich - auch gemeinsame Trainingseinheiten wird es nicht geben - und minimieren damit allerdings auch weiter die Gefahr einer Welle an Ansteckungen bevor die Regular Season überhaupt beginnt.

Spieler können Saison aussitzen - Duvernay-Tardif geht voran

Doch trotz anfangs täglicher und anschließend noch immer konstanter Tests und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wird es dennoch Spieler geben, denen es zu riskant ist, in der aktuellen Lage eine Football-Saison zu bestreiten - für sich selbst, womöglich aber auch für andere Personen in ihrem Haushalt. Diese Spieler sollten einen Ausweg erhalten, auch hier wurde eine Einigung erzielt.

Spieler, die zu Hochrisiko-Gruppe zählen - es gelten als Maßstab die vom CDC (Centers for Disease Control and Prevention) als "erhöhtes Risiko" eingestuften Vorerkrankungen, abgesehen von einem erhöhten BMI. Unter anderem moderates bis schwerwiegendes Asthma, Typ-2-Diabetes, oder auch eine Sichelzellanämie gelten nach NFL-Sprache dann als Hochrisiko-Gruppe - können die Saison aussetzen und erhalten dennoch 350.000 Dollar sowie eine accrued Season.

Spieler, die selbst keiner Risiko-Gruppe angehören, dennoch aber nicht spielen wollen, erhalten 150.000 Dollar, sollten sie die Saison aussitzen.

Alle Spieler, die von dieser Opt-Out-Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen das innerhalb von sieben Tagen, nachdem die Einigung offiziell unterschrieben wurde, machen. Mutmaßlich ist die Deadline damit der 3. August, da der Deal wohl am Montag offiziell unterzeichnet wird.

Für alle Spieler, die die Saison innerhalb dieser Parameter aussitzen, gilt, dass der Vertrag gewissermaßen ein Jahr pausiert und anschließend wieder aufgenommen wird. Würde also Patrick Peterson, der hier aufgrund seiner Diabetes-Erkrankung zur Hochrisiko-Gruppe zählt, fristgerecht ankündigen, dass er die Saison nicht spielt, würde sein letztes Vertragsjahr 2021 statt 2020 stattfinden. Dafür würde er 2020 auch statt seines Basis-Gehalts in Höhe von 12 Millionen Dollar sowie weiterer Boni-Zahlungen "nur" 350.000 Dollar verdienen.

Einen ersten Ausstieg gab es bereits kurz nachdem der Deal durch war: Laurent Duvernay-Tardif, Guard der Kansas City Chiefs, verkündete via Social Media , dass er die Saison aussitzen wird.

Der Kanadier hat ein abgeschlossenes Medizinstudium und bereits seit April in einem Pflegeheim in der Nähe von Montreal gearbeitet.

"Während der Offseason an der Front zu sein, hat mir eine andere Perspektive auf diese Pandemie und ihre Belastung auf Einzelpersonen und unser Gesundheitssystem ermöglicht", schrieb Duvernay-Tardif in seinem Post. "Ich kann das Risiko nicht eingehen, das Virus zu verbreiten, nur um den Sport auszuüben, den ich liebe. Wenn ich schon Risiken eingehe, dann bei der Pflege von Patienten."

Duvernay-Tardif verdient somit 2020 150.000 Dollar zuzüglich Offseason-Boni-Zahlungen, legt sein Basisgehalt in Höhe von 2,75 Millionen Dollar aber auf Eis. Er dürfte nicht der Letzte gewesen sein, der seine Prioritäten in diesem Jahr anders sortiert.