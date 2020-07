SK Rapid Wien - LASK 3:1: Glücklicher SCR ist Vizemeister und fixiert Champions-League-Quali

Der SK Rapid Wien hat am Mittwochabend den Vizemeistertitel fixiert. Die Hütteldorfer schlugen den LASK zuhause mit 2:1 (2:0) und können von den Linzern damit am letzten Spieltag am kommenden Wochenende nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden. Rapid ist damit in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League 2020/21 vertreten.