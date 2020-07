3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Termine, Begegnungen, Tabelle

Facebook

3. Liga: Diese Spiele stehen am 37. Spieltag an

Vor allem das Ostduell zwischen Zwickau und dem Chemnitzer FC hat große Bedeutung im Abstiegskampf.

Datum Uhrzeit Heim Gast 1. Juli 2020 19 Uhr FSV Zwickau Chemnitzer FC 1. Juli 2020 19 Uhr Hansa Rostock KFC Uerdingen 1. Juli 2020 19 Uhr Viktoria Köln Würzburger Kickers 1. Juli 2020 19 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 1. Juli 2020 19 Uhr Bayern München II MSV Duisburg 1. Juli 2020 19 Uhr SpVgg Unterhaching Carl Zeiss Jena 1. Juli 2020 19 Uhr SG Sonnenhof Großaspach 1860 München 1. Juli 2020 19 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Magdeburg 1. Juli 2020 19 Uhr Preußen Münster SV Meppen 1. Juli 2020 19 Uhr Eintracht Braunschweig Waldhof Mannheim

3. Liga, Übertragung: Alle Spiele heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Free-TV-Übertragung zumindest einiger Spiele gehofft hatte, wird enttäuscht sein: Alle Spiele des 37. Spieltags laufen exklusiv bei Magenta Sport .

Der Pay-TV-Sender hat die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga, heute liegen diese sogar ausschließlich beim Bezahlsender der Telekom .

Einschalten könnt Ihr dort ab 18.30 Uhr, dann beginnt die Vorberichterstattung in der Konferenz, durch die Euch Alexander Klich und Martin Piller führen. Zusätzlich dazu habt Ihr die Möglichkeit, die Spiele einzeln zu verfolgen.

Auch einen Livestream bietet Magenta Sport an, zu diesem gelangt Ihr hier . Das Streamingangebot ist ebenfalls kostenpflichtig.

Liveticker: Alle Spiele des 37. Spieltags live verfolgen

Unterwegs oder keinen Bock auf Pay-TV? Dann seid Ihr bei unseren SPOX -Livetickern richtig.

Bayern München II: Der Tabellenführer, der nicht aufsteigen darf

Vor dem 37. Spieltag grüßt in der 3. Liga eine Mannschaft vom Platz an der Sonne, die in der kommenden Saison auf keinen Fall in der 2. Bundesliga spielen wird.

Grund dafür ist, dass die Zweitvertretung eines Profiklubs nicht höher als in der 3. Liga kicken darf, dies geht aus den Regularien des DFB und der DFL hervor.

Selbst wenn die "kleinen" Bayern ihre Tabellenführung also bis zum letzten Spieltag halten sollten, werden sie nicht aufsteigen, sondern ein weiteres Jahr in der 3. Liga verbringen.

Für die Verfolger bedeutet dies: Solange Bayerns Zweite unter den ersten drei Mannschaften weilt, geht der Viertplatzierte in die Relegation und alle weiteren eventuell hinter dem FCB II platzierten Mannschaften auf den Plätzen zwei oder drei steigen direkt auf.

