Leicester City gegen FC Chelsea heute live: FA Cup im TV, Livestream und Liveticker

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge den FA Cup noch heute live!

Leicester City gegen FC Chelsea: Wann und wo findet das Spiel statt?

Los geht's am heutigen Sonntag, den 28. Juni, um 17 Uhr. Später am Abend (19.30 Uhr) trifft dann Manchester City auf Newcastle United.

Gespielt wird im King Power Stadium zu Leicester. Das ehemalige Walkers Stadium wurde 2002 eröffnet und bietet Hybridrasen als Oberfläche.

Leicester City gegen FC Chelsea heute live: FA Cup im TV und Livestream

Die vollen 90 Minuten live gibt es heute bei DAZN . Der Streamingdienst hat jede Menge Spitzenfußball im Angebot, unter anderem die Spiele des FA Cups.

Übertragungsbeginn dort ist pünktlich zum Anpfiff um 17 Uhr. Durch die Sendung begleitet werdet Ihr von Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth.

Um auf das Programm von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr (entspricht etwa 10 Euro im Monat). Sicher ist Euch, egal für welches Abo Ihr Euch entscheidet, eines: Der erste Monat ist kostenfrei.

FA Cup im Liveticker: Leicester City gegen FC Chelsea

Ganz nah am Geschehen seid Ihr auch bei uns, in unseren SPOX -Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

FA Cup, Viertelfinale: Leicester City gegen FC Chelsea

Leicester gegen Chelsea im Viertelfinale des FA Cups - das gab es doch schonmal? Ganz genau, vor zwei Jahren nämlich. Damals setzten sich die Blues aus London in der Verlängerung mit 2:1 in Leicester durch, Pedro erzielte in der 105. Minute das goldene Tor.

In der Folge ging es für den FC Chelsea erfolgreich weiter, zwei Siege später durfte das Team um Eden Hazard die FA-Cup-Throphäe in den Londoner Nachthimmel recken. Ein gutes Omen auch heute für die Blues?

In der Liga gab es zuletzt ein 2:2 zwischen den beiden Teams. Auch das Hinspiel in der Premier League endete Unentschieden, nach 90 Minuten an der Stamford Bridge hieß es 1:1. Weniger ausgeglichen geht es allerdings bei den Titeln zu: Acht Pokalerfolgen der Blues steht keinem einzigen von Leicester gegenüber.

Die Viertelfinals im Überblick