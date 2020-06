2. Bundesliga: Dynamo Dresden gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nur noch ein Wunder im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück kann Dynamo Dresden noch vom Abstieg in die 3. Liga bewahren. Wie Ihr das Saisonfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker beobachten könnt, erfahrt Ihr hier.

© imago images / osnapix

Dynamo Dresden - VfL Osnabrück: Wann und wo findet die Partie statt?

Am 34. Spieltag werden alle neun Spiele der 2. Bundesliga simultan um 15.30 angepfiffen. Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg findet im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion statt.

Dynamo Dresden gegen VfL Osnabrück: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Ab 15.20 Uhr könnt Ihr am heutigen Sonntag, den 28. Juni, die Begegnung der Dresdner und Osnabrücker live auf Sky sehen. Dabei könnt Ihr euch zwischen Einzelspiel und Konferenz entscheiden. Für das Einzelspiel ist Karsten Petrzika Euer Kommentator beim Pay-TV-Sender.

Via Sky Go könnt Ihr Euch das Spiel zudem auch im Livestream ansehen - sofern Ihr Sky -Kunde seid. Sollte dies nicht der Fall sein, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen und das Spiel auf diese Weise im Stream sehen.

Die Highlights der Partie seht Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN . Sollte Dresden das Wunder vom Relegationseinzug tatsächlich noch gelingen, ist der Streamingdienst ebenfalls die richtige Anlaufstelle: Alle vier Relegationsspiele sind auf DAZN zu sehen. Monatlich kostet Euch der Dienst 11,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch hingegen für ein DAZN-Jahresabo werden 119,99 Euro fällig. In beiden Fällen ist der erste Monat auf DAZN kostenlos.

2. Bundesliga: Dresden - Osnabrück im SPOX-Liveticker

Den 34. Spieltag der 2. Bundesliga könnt Ihr auch im SPOX -Liveticker verfolgen. Sowohl im Einzelticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen VfL Osnabrück als auch im Konferenzticker verpasst Ihr kein Highlight des Spiels.

Dynamo Dresden - VfL Osnabrück: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften am letzten Spieltag auflaufen:

Dynamo Dresden: Broll - Kreuzer, Nikolaou, Ballas, Hamalainen, Hartmann, Petrak - Schmidt, Ebert, Terrazzino - Makienok

Broll - Kreuzer, Nikolaou, Ballas, Hamalainen, Hartmann, Petrak - Schmidt, Ebert, Terrazzino - Makienok VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gugganig, Trapp, Agu - Henning, Blacha, Heyer - Klaas - Alvarez, Heider

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Um dem Abstieg doch noch in letzter Sekunde zu entgehen, müsste Dynamo Dresden am letzten Spieltag drei Punkte und vierzehn Tore auf den KSC aufholen. Nach vier Jahren in der 2. Bundesliga dürften die Dresdner nächste Saison aller Voraussicht nach drittklassig sein.