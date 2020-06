2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© imago images / Bernd Müller

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg: Spielort und Anstoßzeit

Parallel zu den anderen acht Begegnungen des 34. Spieltags der 2. Bundesliga wird auch das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg am heutigen Sonntag, den 28. Juni, um 15.30 Uhr angepfiffen. Spielort ist das Holstein-Stadion in Kiel.

Kiel gegen Nürnberg: Übertragung heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg läuft ab 15.20 Uhr beim Pay-TV-Sender Sky mit dem Kommentar von Hansi Küpper. Das Spiel ist außerdem auch in der Konferenz zu sehen.

Sky bietet seinen Kunden einen Livestream der Partie via Sky Go an, alle anderen Fußballfans können via Sky Ticket einen Tagespass erwerben, um das Spiel live sehen zu können.

Solltet Ihr das Spiel nicht live verfolgen können, zeigt DAZN 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie. Der Streamingdienst zeigt außerdem alle vier Relegationsspiele zwischen der 1. und 2. Bundesliga und der 2. Bundesliga und 3. Liga - also auch ein mögliches Relegationsspiel des 1. FC Nürnberg. Für ein monatliches DAZN-Abo zahlt Ihr 11,99 Euro, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro. Bei beiden Abos ist der erste Monat kostenlos. Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Probemonat sichern.

© imago images / Jan Huebner

2. Bundesliga: Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg im SPOX-Liveticker

Für alle Partien der 2. Bundesliga bietet SPOX einen Liveticker an. Somit verpasst Ihr kein Highlight aus dem Holstein-Stadion. Hier kommt Ihr zum Liveticker.

Unter Umständen könnte der Club auf Schützenhilfe der SpVgg Greuther Fürth angewiesen sein. Im Konferenzticker bleibt Ihr über alle Ergebnisse des 34. Spieltags der 2. Bundesliga informiert.

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg: Voraussichtliche Aufstellungen

Diese Startaufstellungen könnten Ole Werner und Jens Keller auf den Rasen schicken:

Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Porath, Meffert, Özcan - Iyoha, Lauberbach, Reese

Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Porath, Meffert, Özcan - Iyoha, Lauberbach, Reese 1. FC Nürnberg: Mathenia - Sorg, Margreitter, Mavropanos, Handwerker - Erras, Nürnberger - Hack, Behrens, Heise - Ishak

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Mit einem Sieg wäre der 1. FC Nürnberg auch in der kommenden Saison sicher in der 2. Bundesliga mit dabei. Falls die Nürnberger Punkte liegen lassen, könnte der KSC mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth noch am Club vorbeiziehen.