SK Sturm Graz - SK Rapid Wien JETZT LIVE - 2:3: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker sehen

Krisenbewältigung, das wird das Motto beider Teams in diesem vermeintlichen Spitzenspiel sein. Rapid und Sturm kämpfen um die internationalen Plätze und wollen im direkten Duell keine Punkte liegen lassen. SPOX erklärt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Sturm gegen Rapid: Aktueller Spielstand 2:3 (2:0)

Tore : 1:0 Hierländer (35.), 2:0 Kiteishvili (45.+2), 2:1 Arase (52.), 2:2 Schwab (83./FE), 2:3 Kara (90.)

Stefan Hierländer trifft per Kopf nach einem Freistoß. Es war bereits der zehnte Gegentreffer per Kopf in der laufenden Saison - nur Mattersburg kassierte mehr (14).

Sturm-Fans: Statement gegen Rapid & über El-Maestro-Aus

Die Fans des SK Sturm Graz haben sich am Sonntagabend am Rande des Bundesliga-Spiels gegen SK Rapid Wien zum Aus von Trainer Nestor El Maestro geäußert. Mit einem Spruchband forderten die Anhänger mehr Kontinuität. Mehr Infos gibt's in dieser News .

SCR gegen STU: Die Aufstellungen zum Spiel

Sturm: Siebenhandl - Trummer, Avlonitis, Geyrhofer, Hierländer - Ljubic, Dominguez - Jantscher, Kiteishvili, Despodov - Balaj

Siebenhandl - Trummer, Avlonitis, Geyrhofer, Hierländer - Ljubic, Dominguez - Jantscher, Kiteishvili, Despodov - Balaj Es fehlt: Spendlhofer (sportliche Gründe) Thorsten Röcher & Christoph Leitgeb.

Rapid: Knoflach - Stojkovic, Greiml , Hofmann, Ullmann - Ljubicic, Schwab - Schick, Knasmüllner, Arase - Kitagawa

Kelvin Arase kehrt nach einer Gehirnerschütterung in die Startelf zurück.

Es fehlen: Fountas (gesperrt), Demir (nicht im Kader) Strebinger (Rückenprobleme), Barac (Trainingsrückstand), Murg (Knieverletzung), Sonnleitner (Muskelfaserriss), Dibon (Kreuzbandriss), Schobesberger, Szanto, Wunsch, Schuster (alle rekonvaleszent)

© GEPA

Meistergruppe: Der 30. Spieltag

SK Rapid Wien - SK Sturm Graz im TV und Livestream

Nachdem das Frühspiel zwischen dem LASK und dem WAC im ORF läuft, ist das Spätspiel Rapid - Sturm wiederum ausschließlich bei Sky zu sehen. Dort läuft es im Anschluss an die Konferenz auf Sky Sport Austria 1 .

Wer nur via Stream zuschauen will, der kann bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Rapid vs. Sturm im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS .

© GEPA

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 30 20 8 2 102:32 70 44 + 2. LASK Linz 30 20 4 6 66:31 35 33 * 3. Rapid Wien 29 15 7 7 57:37 20 32 4. WAC 30 14 8 8 63:39 24 31 5. TSV Hartberg 30 11 5 14 45:70 -25 23 ** 6. SK Sturm Graz 29 10 5 14 41:48 -7 19

+ = Meister* = 4 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)