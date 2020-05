2. Liga: Wieso spielt Arminia Bielefeld heute nicht gegen Dynamo Dresden?

Der 28. Spieltag in der 2. Bundesliga ist im vollen Gange. Mit einem Blick auf die Spielansetzungen wird deutlich, dass die Partie von Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden erst später stattfindet. Wieso dem so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© imago images

Wieso spielt Arminia Bielefeld heute nicht gegen Dynamo Dresden?

Wie so oft in den vergangenen Wochen hängt die Antwort mit dem Coronavirus zusammen. Aufgrund von zwei positiven Tests im Spielerkader wurde die Mannschaft vom Gesundheitsamt in Dresden in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt. Das teilten die Sachsen am 9. Mai mit.

Somit wurde neben dem Bielefelder-Spiel auch die Partie gegen Hannover 96 und Greuther Fürth verschoben.

Erst seit letzter Woche steht das Team von Trainer Markus Kauczinski wieder auf dem Platz. Neun Spiele in 29 Tagen muss der Traditionsklub aus Sachsen nach nur einer Woche Mannschaftstraining absolvieren. Ins Spielgeschehen kann Dynamo erst am 31. Mai gegen den VfB Stuttgart eingreifen. Danach spielt Dresden fast durchgehend im Drei-Tages-Rhythmus.

2. Bundesliga: Wann wird das Spiel Bielefeld gegen Dresden nachgeholt?

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften wird am Montag, 15. Juni, um 20.30 Uhr nachgeholt.

Gegen Hannover 96 spielt Dresden am Mittwoch, 3. Juni, um 20.30 Uhr. Am 9. Juni um 20.30 Uhr geht es dann gegen Greuther Fürth.

2. Liga: Die Partien des restlichen 28. Spieltags

Heim Ergebnis Gast Jahn Regensburg 2:2 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0:2 VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 1:3 SV Darmstadt 98 SV Wehen 0:1 Sandhausen Hannover 96 -:- Karlsruher SC FC Sankt Pauli -:- Heidenheim VfL Bochum -:- Holstein Kiel VfB Stuttgart -:- Hamburger SV Arminia Bielefeld -:- SG Dynamo Dresden

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor den Mittwochsspielen

Dynamo Dresden steht momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Die Sachsen waren allerdings schon fast abgeschlagen, kämpften sich vor der Coronapause aber wieder an die Mannschaften heran.

Für Arminia Bielefeld dagegen könnte es fast nicht besser laufen. Die Ostwestfalen liegen mit sieben Punkte Vorsprung auf dem ersten Rang. Da sich der HSV und Stuttgart an diesem Spieltag noch die Punkte wegnehmen, können die Arminen den Vorsprung noch weiter ausbauen.