2. Liga: FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim. Was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zur Partie umsonst!

FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim: Datum, Ort

Die Partie zwischen den beiden Teams findet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr im Hamburger Millerntor statt.

Wer das Spiel leiten wird, ist noch offen. Erst gegen Mittag wird der DFB die Schiedsrichteransetzung bekannt geben.

© imago images

2. Liga: St. Pauli vs. Heidenheim heute im TV und Livestream sehen

Wer die 2. Liga live und in Farbe sehen will, ist auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Dort könnt Ihr alle Spiele entweder live oder in der Konferenz sehen. Kommentator des Spiels ist Sven Haist.

Falls Ihr kein Sky -Kunde seid und dennoch das Spiel live sehen wollt, könnt Ihr euch per SkyTicket einen Tagespass kaufen. Für Sky -Kunden besteht zudem sie Option, das Spiel im Livestream via Sky Go zu verfolgen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr auf DAZN die Highlights zu den Spielen sehen. Hier könnt Ihr Euch einen Probemonat sichern.

St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim: Die 2. Liga heute im Liveticker verfolgen

Für alle Spiele der 2. Bundesliga bietet Euch SPOX einen Liveticker an. Noch nicht gewusst? Täglich gibt es auf SPOX viele Liveticker zu Ereignissen der Sport-Welt.

© imago images

2. Liga: St. Pauli vs. Heidenheim - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beide Teams können fast komplett auf ihr Stammpersonal zurückgreifen. Bei den Gastgebern fehlt Abwehrspieler Leo Östigard aufgrund einer Gelbsperre. Die Heidenheimer müssen auf Oliver Hüsing (Knochenödem) und Maximilian Thiel (Knie-OP) verzichten.

St. Pauli: Himmelmann - Lawrence, Buballa, Ohlsson - Flum - Miyachi, Knoll, Becker, Penny - Veermann, Gyökeres

Himmelmann - Lawrence, Buballa, Ohlsson - Flum - Miyachi, Knoll, Becker, Penny - Veermann, Gyökeres Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch - Leipertz, Griesbeck, Kerschbaumer, Mohr - Kleindienst

FC St. Pauli gegen 1. FC Heidenheim: Die letzten Duelle im Überblick

Das Hinspiel entschied Heidenheim knapp für sich. Damals traf Norman Theuerkauf in der 67. Minute per Linksschuss zum Sieg.

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 2. Liga 27.10.2019 1:0 2. Liga 21.04.2019 3:0 2. Liga 10.11.2018 1:1 2. Liga 03.02.2018 3:1 2. Liga 26.08.2017 1:0

2. Liga: Die Tabelle im Überblick