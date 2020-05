Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Die erste englische Woche der Bundesliga ist in vollem Gange. Am heutigen Mittwoch wird der 28. Spieltag mit der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FSV Mainz 05 fortgesetzt. Die beiden Mannschaften der unteren Tabellenhälfte treffen um 20.30 Uhr im Stadion an der alten Försterei in der deutschen Hauptstadt aufeinander. In der Hinrunde gingen die Berliner als Sieger (3:2) hervor.

Union Berlin gegen Mainz 05: Heute live im TV und Livestream

Union gegen Mainz 05 ist sowohl im TV als auch im Livestream bei Sky zu sehen. Das Spiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 5 übertragen. Zum Sky -Livestream gelangt man mittels SkyGo -Abo oder SkyTicket . Durch den Kauf eines SkyTickets kann sich der Kunde einen Tagespass freischalten.

Für die Highlights des gesamten Spieltags ist dann der Streaming-Dienst DAZN zuständig. Auf der Plattform sind die besten Szenen der Partien bereits 40 Minuten nach Spielende abrufbereit. Auf DAZN sind zudem ausgewählte Spiele der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Champions League und Europa League zu sehen, aber auch andere Sportarten (z.B. Darts oder Wrestling).

Das Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor hat man die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen .

© GEPA

Bundesliga: Die Ergebnisse des 27. Spieltags

Beide Mannschaften blieben am 27. Spieltag ohne Punkt. Union verlor das Stadtderby gegen die Hertha mit 0:4. Auch die Mainzer mussten gegen RB Leipzig eine 0:5-Klatsche hinnehmen.

Heim Auswärts Ergebnis Ort Wochentag Datum Hertha BSC Union Berlin 4:0 Olympiastadion Freitag 22.05.2020 Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 1:3 BORUSSIA-PARK Samstag 23.05.2020 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 0:2 Volkswagen Arena Samstag 23.05.2020 SC Freiburg SV Werder Bremen 0:1 Schwarzwald-Stadion Samstag 23.05.2020 SC Paderborn TSG Hoffenheim 1:1 Benteler-Arena Samstag 23.05.2020 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 5:2 Allianz Arena Samstag 23.05.2020 FC Schalke 04 FC Augsburg 0:3 VELTINS-Arena Sonntag 24.05.2020 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 0:5 OPEL ARENA Sonntag 24.05.2020 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf 2:2 RheinEnergieSTADION Sonntag 24.05.2020

Union Berlin gegen Mainz 05 im Liveticker

Für alle, die nicht auf das Sky -Angebot zugreifen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Dort gib alle Partien des Spieltags als Einzelspiel oder wahlweise in der Konferenz. Hier entlang zum Liveticker: Union Berlin gegen Mainz 05.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag