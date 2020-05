Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:1: Bayern dank Kimmich vor erneuter Meisterschaft

Facebook

Bei nur noch sechs Bundesliga-Spieltagen spricht fast alles für den ersten Titelgewinn unter Trainer Hansi Flick und die insgesamt achte Meisterschaft in Folge für den FCB. Den entscheidenden Treffer beim insgesamt 48. Bayern-Sieg im 102. Bundesligaspiel gegen den BVB erzielte Nationalspieler Joshua Kimmich (43.).

"Wir müssen gewinnen, wenn wir bei der Meisterschaft noch mitsprechen wollen", sagte Dortmunds Sportchef Michael Zorc vor dem Anpfiff im menschenleeren Signal Iduna Park. Doch das erwartete Offensivspektakel der beiden besten Angriffsreihen (Bayern 80 Tore, BVB 74) blieb aus, weil beide Abwehrreihen einen starken Auftritt hinlegten.

BVB-Coach Lucien Favre wählte die mutige Variante und setzte bei seinem 3-4-3-System wie beim 2:0 in Wolfsburg im zentralen Mittelfeld neben Thomas Delaney zum dritten Mal in Folge auf Mo Dahoud, die defensiv stärkeren Emre Can und Axel Witsel blieben zunächst auf der Bank. Dagegen spielte der zuletzt angeschlagene Mats Hummels von Beginn an. Bei Bayern ersetzte Serge Gnabry gegenüber dem 5:2 gegen Frankfurt Ivan Perisic in der Startelf.

Boateng und Piszczek klären auf der Linie

Schon nach 29 Sekunden hatten die Gastgeber die Chance zur Führung, als Haaland Neuer nach einem misslungenen Abwehrversuch tunnelte, Boateng aber klären konnte.

Danach aber dominierten die Münchner dank guten Pressings und aufmerksamer Zweikampfführung mehr und mehr die Partie. Zunächst klärte Piszczek Gnabrys Schuss von der Linie (19.), dann scheiterte Coman an Bürki (24.). Ansonsten standen die Dortmunder, die sich teilweise tief fallen ließen, hinten jedoch stabil.

Als daher die wenigen Zuschauer im Stadion und die Millionen Fans weltweit vor den Fernsehern mit einem 0:0 zur Pause rechneten, überlistete Kimmich den zu weit vor dem Tor stehenden Bürki mit einem herrlichen Lupfer aus 18 Metern zur Bayern-Führung."Den muss er natürlich zur Seite abwehren", meinte Sky -Experte Lothar Matthäus.

Favre bringt Can und Sancho

Mit Can und Sancho kamen nach dem Wechsel zwei frische Kräfte, Delaney und der blass gebliebene Brandt mussten raus. Den Borussen war das Bemühen anzusehen, mehr Druck nach vorne machen, doch die Bayern kontrollierten weiter das Geschehen und hatten auch die besseren Chancen. Bürki verhinderte bei einem Distanzschuss von Goretzka sogar das 0:2 (54.).

Immerhin konnte sich der BVB, dem ja selbst ein Unentschieden kaum weitergeholfen hätte, immer öfter in der Münchner Hälfte festsetzen. Doch der letzte Pass und der Zug zum Tor fehlte gegen die sehr gut organisierte Gästedefensive. Favre setzte alles auf eine Karte und brachte zunächst Reyna für den angeschlagenen Haaland und dann auch noch Mario Götze, der den Verein am Saisonende verlassen wird. Kurz darauf scheiterte Dahoud von der Strafraumgrenze mit der besten Chance an Neuer (81.).

Borussia Dortmund - Bayern München: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek (80. Götze), Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney (46. Can), Dahoud (85. Witsel), Guerreiro - Brandt (46. Sancho), Hazard - Haaland (72. Reyna). - Trainer: Favre

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng (85. Hernandez), Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (87. Martinez), Müller, Coman (73. Perisic) - Lewandowski. - Trainer: Flick

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Kimmich (43.)

0:1 Kimmich (43.) Bayerns Torhüter Manuel Neuer bestritt sein 400. Bundesligaspiel. Er ist der 68. Spieler, der diese Marke durchbricht.

Borussia Dortmund verlor sechs der vergangenen sieben Bundesliga-Duelle mit den FC Bayern (ein Sieg) und kassierte in diesen sieben Partien 25 Gegentore.

Der FC Bayern baute seine Siegesserie auf neun Pflichtspiele in Serie aus.

Mit 32 Punkten sind die Münchner das beste Auswärtsteam dieser Saison und trafen als einziges Team in allen Gastspielen.

Der Spieler des Spiels: Joshua Kimmich (Bayern München)

Verbuchte die meisten Ballaktionen aufseiten der Gäste (104) und trieb das Spiel der Münchner immer wieder an. Traf kurz vor der Pause mit einem Lupfer der Kategorie "Geniestreich" (43.).

Der Flop des Spiels: Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Enttäuschende Vorstellung des zuletzt so starken Nationalspielers. Nicht zielstrebig, nicht präzise und oft mit den Abspielen im falschen Moment. Wurde bereits zur Pause gegen Jadon Sancho ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Der FIFA-Referee aus Hamburg hatte sein insgesamt viertes Spiel zwischen dem BVB und Bayern weitgehend im Griff und verschaffte sich immer dann mit Karten Respekt, wenn die insgesamt faire Begegnung etwas zu hart wurde.

Kleinlichere Schiedsrichter hätten möglicherweise nach Hummels' Schubser gegen Davies Elfmeter gepfiffen, allerdings fiel der Kanadier zu leicht (39.). Von daher die richtige Entscheidung.