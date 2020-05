Bundesliga live im TV und Livestream sehen: Diese Spiele zeigt Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt einen Großteil der Bundesliga-Spiele. Im Rahmen des neuen Spielplans nach der Corona-Pause ergeben sich auch neue Übertragungszeiten. Hier erfahrt ihr, welche Spiele genau an jedem Spieltag von Sky übertragen werden.

Pro Spieltag überträgt Sky dabei in der Regel sieben bis acht Spiele. An den letzten beiden Wochenenden werden dann sämtliche Spiele von Sky gezeigt.

Bundesliga live im TV und Livestream sehen: Diese Spiele überträgt Sky

An allen normalen Spieltagswochenenden zeigt Sky sämtliche Spiele am Samstag. Das gilt zum einen für die vier bis fünf Spiele um 15.30 Uhr. Diese seht ihr beim Pay-TV-Sender als Einzelspiel ebenso wie in der Konferenz.

Zum anderen zeigt Sky auch das Topspiel abends um 18.30 Uhr. Sonntags überträgt der Sender dann die beiden Partien um 15.30 Uhr und um 18 Uhr. Dies gilt für die Spieltage 29, 30 und 31.

An den letzten beiden Spieltagen laufen dann sämtliche Partien bei live und exklusiv bei Sky . Alle neun Spiele laufen dann am Samstag um 15.30 Uhr als Einzelspiel ebenso wie in der großen Konferenz.

Vorher gibt es am 28. und 32. Spieltag aber noch zwei Runden unter der Woche. Hier seht ihr dienstags sowohl das Spiel am frühen Abend um 18.30 Uhr als auch die drei Duelle um 20.30 Uhr bei Sky . Am Mittwoch laufen dort dann alle vier Partien um 20.30 Uhr.

Die restlichen Spieltage: Diese Spiele zeigt Sky live im TV und Livestream

Spieltag Datum Sky-Übertragungen 28. 26.-27. Mai 1 Spiel Di., 18.30; 3 Spiele Di., 20.30 Uhr; 4 Spiele Mi., 20.30 Uhr 29. 29. Mai - 1. Juni 4 Spiele Sa., 15.30 Uhr; 1 Spiel Sa., 18.30 Uhr; 1 Spiel So., 15.30 Uhr; 1 Spiel So., 18 Uhr 30. 5.-7. Juni 4 Spiele Sa., 15.30 Uhr; 1 Spiel Sa., 18.30 Uhr; 1 Spiel So., 15.30 Uhr; 1 Spiel So., 18 Uhr 31. 12.-14. Juni 5 Spiele Sa., 15.30 Uhr; 1 Spiel Sa., 18.30 Uhr; 1 Spiel So., 15.30 Uhr; 1 Spiel So., 18 Uhr 32. 16.-17- Juni 1 Spiel Di., 18.30; 3 Spiele Di., 20.30 Uhr; 4 Spiele Mi., 20.30 Uhr 33. 20. Juni 9 Spiele Sa., 15.30 Uhr 34. 27. Juni 9 Spiele Sa., 15.30 Uhr

Die Bundesliga bei Sky im TV und Livestream sehen

Sky -Kunden können die Spiele über die Kanäle Sky Bundesliga 1-9 bei sich auf dem TV-Gerät schauen. Alternativ zeigt der Sender die Übertragungen auch per Livestream über Sky Go .

Falls ihr kein Sky -Abonnement besitzt, könnt ihr einzelne Partien oder Spieltage ebenso wie alle restlichen Saisonspiele auch einmalig mit dem Sky Ticket als Livestream buchen.

Alle weiteren Bundesliga-Spiele bei DAZN im Livestream sehen

Sämtliche Partien, die nicht von Sky übertragen werden, seht ihr im Livestream bei DAZN . Dabei geht es um die Spiele am Freitag- und Montagabend sowie die Partie am Sonntag um 13.30 Uhr. In den englischen Wochen seht ihr hier das Spiel am Mittwoch um 18.30 Uhr.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt ihr das Programm hier einen Monat lang kostenlos und unverbindlich testen.

Diese neun Bundesliga-Spiele zeigt DAZN in dieser Saison