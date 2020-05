NBA-News: NBPA informiert Spieler über Restart-Pläne - "gute Chancen" für direkten Playoff-Start?

Facebook

Demnach bringe Roberts die Spieler mit Details der Gespräche der NBA über die Pläne, die Saison in Disney World in Orlando fortzusetzen, sowie über potenzielle Formate des Restarts auf den neuesten Stand. Ziel sei es, Feedback einzuholen, was die Spieler über die derzeitigen Pläne denken.

Derweil berichtet Brian Windhorst in der ESPN -Show "Get Up", dass es eine "sehr gute Chance" gebe, dass die NBA nicht die reguläre Saison fortsetzen, sondern direkt mit den Playoffs starten wird. Zudem sei nicht ausgeschlossen, dass das Seeding-System überarbeitet werden könnte, sodass der Erstplatzierte in der ersten Runde gegen das 16. Playoff-Team spielen könnte, unabhängig der Conference.

Allerdings werden weiterhin auch andere Szenarien besprochen , betonte Woj ebenfalls bei "Get Up". Möglicherweise könnten auch alle 30 Teams in Disney World unter Quarantäne gestellt werden und zunächst die reguläre Saison zu Ende spielen, bevor die Postseason beginnt.

Am Freitag soll es zu einem Conference Call des Board of Governors mit Commissioner Adam Silver und allen Teambesitzern kommen, in dem möglicherweise erste Entscheidungen über einen potenziellen Restart getroffen werden könnten.