BVB - FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker

© imago images

Am 28. Spieltag erwartet die Fußball-Fans ein Kracher. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund spielt gegen den Ersten aus München. Die Partie wird um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park angepfiffen.

Das Spiel könnte entscheidend im Kampf um die Meisterschale werden. Ein Sieg der Bayern würde den Abstand auf die Schwarz-Gelben auf sieben Punkte vergrößern, während ein Dreier des BVB den Rückstand auf nur einen Zähler minimiert.

BVB gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Das Topspiel des 28. Spieltags überträgt der Pay-TV-Sender Sky . Sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch auf Sky Sport Bundesliga 3 HD ist das Duell zu sehen. Eine Stunde vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss.

Auch im Livestream wird die Begegnung bei Sky zu sehen sein. Mit einem kostenpflichtigen SkyGo -Abo kann der Kunde darauf zugreifen. Ebenso besteht die Möglichkeit, mit einem Sky-Ticket einen Tagespass zu kaufen und auf diesem Wege zum Spiel zu gelangen.

40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights dann beim Streamindienst DAZN abrufbar. DAZN bietet dabei nicht nur die Highlights von BVB gegen FC Bayern, sondern alle Spielzusammenfassungen der Bundesliga und 2. Liga.

Im Monat kostet ein Abonnement bei DAZN 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu nutzen.

© imago images

BVB gegen FC Bayern im Liveticker

Den "deutschen Clasico" gibt es auch im Liveticker bei SPOX . Fans, die nicht im TV oder Livestream mitschauen können oder wollen, bekommen als Alternative einen Liveticker zum Mitlesen angeboten.

Liveticker: BVB - FC Bayern

BVB gegen FC Bayern: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen in der Bundesliga

Der FC Bayern hat in den vergangenen Spielen gegen den BVB ganz klar dominiert. Vier von fünf Partien gingen an den Rekordmeister. Besonders in der Allianz Arena taten sich die Dortmunder enorm schwer. In den Jahren zuvor gab es dort heftige Klatschen (4:0, 5:0, und 6:0 für die Bayern).

Datum Heim Auswärts Ergbenis Wettbewerb 09.11.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:0 Bundesliga, 11. Spieltag 06.04.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:0 Bundesliga, 28. Spieltag 10.11.2018 Borussia Dortmund FC Bayern München 3:2 Bundesliga, 11. Spieltag 31.03.2018 FC Bayern München Borussia Dortmund 6:0 Bundesliga, 28. Spieltag 04.11.2017 Borussia Dortmund FC Bayern München 1:3 Bundesliga, 11. Spieltag

Bundesliga: Spiele des 29. Spieltags

Nach der heutigen Partie ist für beide Mannschaften noch nicht Schluss in dieser Woche. Der FC Bayern muss nämlich noch am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf ran und der BVB ist am Sonntag beim SC Paderborn zu Gast.