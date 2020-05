Facebook

Bundesliga-Übertragung: Diese Spiele zeigt DAZN bis zum Saisonende

Die Bundesliga-Saison 2019/2020 neigt sich dem Ende. Nur noch sieben Spieltage bleiben noch, um nach der langen Corona-Zwangspause den Meister für die Saison zu ermitteln. Aufgrund der Corona-Krise werden seit dem 26. Spieltag bis zum Ende der Saison alle Spiele ohne Zuschauer ausgetragen, die Übertragungs-Rechte bleiben jedoch nahezu identisch. Daher zeigen Sky und DAZN die Partien live.

Der Streamingdienst DAZN hat dabei seit der Saison 2019/2020 die Übertragungsrechte an den Freitags- und Montagsspielen sowie an den frühen Begegnungen (ab 13.30 Uhr am Sonntag) am Sonntag. So wurde beispielsweise am vergangenen Spieltag sowohl das Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin als auch das Duell zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg live bei DAZN übertragen.

Für die restlichen Spieltag sieht der Spielplan noch sieben weitere Übertragungen beim Online-Streaming-Dienst vor.

Bundesliga: Diese Spiele zeigt DAZN

Datum Spieltag Heim Gast 27.05. 20:30 Uhr 28. RB Leipzig Hertha BSC 29.05. 20:30 Uhr 29. SC Freiburg Bayer Leverkusen 01.06. 20:30 Uhr 29. FC Köln RB Leipzig 05.06. 20:30 Uhr 30. SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 07.06. 13:30 Uhr 30. Werder Bremen Vfl Wolfsburg 12.06. 20:30 Uhr 31. TSG Hoffenheim RB Leipzig 17.06. 18:30 Uhr 32. Eintracht Frankfurt FC Schalke 04

Bundesliga-Relegation: Übertragung live auf DAZN

Aber auch nach der regulären Bundesliga-Saison hat DAZN den Fußball aus der höchsten deutschen Spielklasse im Angebot. So zeigt der Streaming-Diensta auch die Relegations-Spiele zur Bundesliga live.

Das bestätigte die DFL. Das Ende der Saison ist für das letzte Juni-Wochenende geplant. Dementsprechend finden Hin- und Rückspiel zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Tabellendritten der 2. Liga danach statt. Eine genaue Terminierung gibt es jedoch noch nicht.

Bundesliga-Highlights auf DAZN und SPOX

Die Highlights aller Bundesligaspiele sind zudem auch schon 40 Minuten nach dem Abpfiff bei DAZN zu sehen.

Außerdem sind bei SPOX ab Montag 0 Uhr die Spielzusammenfassungen zu allen neun Partien der Bundesliga abrufbar.

