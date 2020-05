FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 nach Pleite vom Gegner verspottet

Facebook

© imago images

S04 nach 0:3 vom FC Augsburg via Twitter verspottet

Als wäre das Ergebnis an sich nicht schlimm genug aus Sicht des FC Schalke 04 gewesen, sind die Königsblauen nach der trostlosen 0:3-Heimpleite gegen den FC Augsburg auch noch von ihrem eigenen Kontrahenten verspottet worden.

Auf dem offiziellen englischsprachigen Twitter -Kanal des FCA war im Anschluss an die Partie das Schalker Klublogo mit dem "S04" in der Mitte zu sehen. Daneben stellten die Fuggerstädter in Anlehnung an das Ergebnis ein zweites Wappen mit der Kombination "S03". Ein Spaß, den viele Fans der Schalker gar nicht so spaßig fanden.

FC Schalke 04: Die vergangenen fünf Ergebnisse

Datum Gegner Ergebnis 22. Februar 2020 RB Leipzig (H) 0:5 29. Februar 2020 1. FC Köln (A) 0:3 7. März 2020 TSG Hoffenheim (H) 1:1 16. Mai 2020 BVB (A) 0:4 24. Mai 2020 FC Augsburg (H) 0:3

FC Schalke 04, News: Suat Serdar verletzt

Ein Unglück kommt selten allein. Schalkes Mittelfeldspieler Suat Serdar hat sich beim Duell mit den Augsburgern verletzt und droht für die kommende Begegnung bei Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 20.30 Uhr) auszufallen. Es handelt sich um eine Verletzung des Wadenbeinkopfes, wie S04-Trainer David Wagner nach dem Abpfiff bestätigte. "Wie schwerwiegend sie ist, kann ich noch nicht sagen. Es werden noch Aufnahmen gemacht." Mit 20 Bundesliga-Einsätzen und sieben Treffern zählt Serdar zu den wichtigsten Akteuren der Königsblauen.

FC Schalke 04, News: David Wagner erklärt S04-Krise

Schalkes Trainer hat dem Tabellen-Achten der Bundesliga fehlende Offensivpower und schlechtes Defensivspiel attestiert. "Wir entwickeln zu wenig Torgefahr, unsere Chancenverwertung ist dann auch nicht gut", sagte Wagner nach dem Augbsurg-Spiel sichtlich angefressen. "Zudem machen wir Fehler, die zu Gegentoren führen. Das sind die Baustellen, an denen wir arbeiten müssen."

Auch sieht Wagner ein mentales Problem innerhalb seines Teams. "Die Psyche spielt eine große Rolle, die momentane sportliche Situation geht an den Jungs nicht spsrcos vorbei, erst recht, wenn du direkt wieder ins Hintertreffen gerätst", erklärte der 48-Jährige.

