1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 0:5: Timo Werner mit Dreierpack! RBL schießt Mainz erneut ab

Am 27. Spieltag der Bundesliga gewann der haushoch überlegene Herbstmeister bei den Rheinhessen locker-leicht und setzte sich in der Tabelle wieder hinter Spitzenreiter Bayern München sowie Verfolger Borussia Dortmund.

Nationalspieler Werner (11./58./75.) mit seinen Saisontoren 22 bis 24, RB-Rekordmann Yussuf Poulsen (23.) in seinem 250. Pflichtspiel für die Sachsen und Marcel Sabitzer (36.) trafen für die Leipziger, die mit 68 Saisontoren ihren Bundesliga-Rekord aus der Saison 2016/17 (66) knackten.

"Wir hätten noch das eine oder andere mehr machen können, wollen aber nicht klagen", sagte Sportdirektor Markus Krösche bei Sky. "Das war absolut in Ordnung. Wir sind sehr zufrieden."

Mainz 05 - RB Leipzig: Die Stimmen der Trainer

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Man ist natürlich enttäuscht, wir hatten uns was vorgenommen. Wir haben viel besser trainiert als das, was wir auf den Platz gebracht haben. Es gab einige Spieler, die keinen richtig guten Tag erwischt haben. Wir müssen sprechen und den Finger in die Wunde legen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Es ist psychisch nicht ganz einfach, wenn man das Hinspiel 8:0 gewinnt. Wir hatten mindestens elf hundertprozentige Chancen, das ist nicht so schlecht gegen einen Gegner, der so tief steht. Unser Ziel ist es, am Ende einen der ersten vier Plätze zu belegen."

Mainz 05 - RB Leipzig: Der Spielverlauf

Wenig überraschend entwickelte sich schnell das erwartete Spiel auf ein Tor, in dem von den Leipzigern viel Kreativität gefragt war. Gegen eine tiefstehende Mainzer Fünferkette in der Abwehr und eine davor platzierte Viererkette im Mittelfeld zeigte Werners Führung allerdings, wie es gehen konnte: Über die Außenbahn kommen, dann ein präziser Pass ins Sturmzentrum - Treffer.

Und Leipzig blieb wie im Hinspiel, in dem Werner auch dreimal getroffen hatte, aktiv. "Druck machen", forderte Trainer Julian Nagelsmann bei Ballbesitz der Mainzer, den es über längere Phasen aber kaum gab. Nach Poulsens Tor hätten Werner (25.) und Poulsen selbst (33.) fast erneut zugeschlagen, was schon zu diesem frühen Zeitpunkt gar nicht mal unverdient gewesen wäre. "Wir können froh sein, dass wir nur fünf Stück bekommen", sagte der konsternierte Mainzer Sportchef Rouven Schröder.

Den überfälligen dritten Treffer besorgte dann Sabitzer nach einem Vorstoß, der so typisch für Leipzig unter der Regie von Nagelsmann war. Als der Mainzer Edimilson Fernandes Probleme bei der Ballkontrolle andeutete, stürzten vier RB-Spieler wie Raubkatzen auf ihn zu und eroberten gemeinsam den Ball. Christopher Nkunku (45.) verfehlte einen weiteren Treffer um wenige Zentimeter.

RB Leipzig: Werner jagt Lewandowski

Wer glaubte, dass die Gäste nach dem Seitenwechsel das Tempo drosseln würden, sah sich getäuscht. Wie vor dem dritten Tor war die Balleroberung im Mittelfeld auch für den vierten Treffer der Ausgangspunkt, am Ende einer fabelhaften Kombination musste Werner nur noch ins leere Tor einschieben. Der Topstürmer jagt nun sogar Bayerns Robert Lewandowski (27 Tore).

Phasenweise waren die Mainzer, als Tabellen-15. tief im Abstiegssumpf, sogar zu bemitleiden. Gegen die Schnelligkeit von Werner und Co. oder den Spielwitz der Schaltzentrale um Sabitzer und Kevin Kampl hatten sie keine Mittel. Am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVETICKER ) steht mit Aufsteiger Union Berlin immerhin wieder ein Gegner auf Augenhöhe auf dem Platz.

Mainz 05 - RB Leipzig: Die Aufstellungen

Mainz: Florian Müller - St. Juste, Bruma (46. Mateta), Niakhate - Baku, Fernandes (74. Latza), Malong (61. Barreiro), Martin - Boetius (61. Awoniyi), Quaison - Onisiwo (74. Öztunali). - Trainer: Beierlorzer

Leipzig: Gulacsi - Laimer (42. Mukiele), Klostermann, Upamecano (60. Orban), Halstenberg - Sabitzer (60. Adams), Kampl (70. Wolf) - Dani Olmo, Nkunku (70. Lookman) - Poulsen, Timo Werner. - Trainer: Nagelsmann