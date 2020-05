Mainz 05 gegen RB Leipzig: Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen

Facebook

Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker zum Nachlesen: 0:5

Tore: 0:1 Werner (11.), 0:2 Poulsen (23.), 0:3 Sabitzer (36.), 0:4 Werner (48.), 0:5 Werner (75.)

Mainz bleibt 15. und könnte nur heute Abend nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang haben, wenn Düsseldorf in Köln gewinnen sollte. Die 05er müssen diese desolate Leistung schnell abhaken und sich auf das wichtigste Spiel am Mittwoch konzentrieren: Bei Union Berlin erwartet sie dann ein Duell mit einem direkten Konkurrenten.

Nach drei Remis in Folge findet Leipzig zurück in die Siegesspur. RB erobert damit auch den 3. Platz zurück und hat weiterhin sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern. Da der FCB und Dortmund am Dienstag aufeinandertreffen, hat Leipzig die Gelegenheit, den Rückstand auf zumindest einen der zwei Konkurrenten zu verkürzen. Einfach wird das aber nicht, denn mit der Hertha kommt eine Mannschaft nach Leipzig, die gerade in Form ist.

Ein klarer und verdienter Sieg für die Leipziger, die von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft waren. Das 5:0 geht auch in dieser Höhe in Ordnung, denn der Auftritt der Mainzer war erschreckend schwach. Die Sachsen hätten durchaus noch mehr Tore erzielen können. Vor allem Werner ließ trotz eines Dreierpacks einige Chancen liegen.

90.+1. | Ohne Nachspielzeit pfeift Schmidt die Partie ab.

88. | Leipzig lässt das Spiel langsam ausklingen, der Ball wird zwischen den Gästen hin- und hergeschoben.

85. | Diesmal findet der Spanier einen Mitspieler, doch St.Juste kann den Ball nicht aufs Tor lenken. Vielmehr geht die Kugel wieder raus zu Aaron - der aber aus dem Abseits kommt.

84. | Awoniyi sprintet auf links an die Grundlinie und legt in Richtung Mateta zurück. Orban klärt vor dem Stürmer zur Ecke.

82. | Für die Mainzer ist es beim aktuellen Spielstand wohl recht angenehm, dass sie vor leeren Rängen spielen. Angesichts der heutigen Leistung würden sie die Unzufriedenheit ihrer Fans sonst sicher deutlich zu spüren bekommen.

79. | St. Juste kommt gegen Olmo zu spät und holt sich eine Verwarnung ab.

78. | Aaron flankt von links zu Mateta, der mit der Hacke das lange Eck anvisiert. Gulacsi ist geschlagen, sieht aber erleichtert, dass der Ball an seinem linken Pfosten vorbei ins Toraus hüpft.

77. | Für Werner ist es der dritte Dreierpack in der Bundesliga - zwei davon sind ihm gegen Mainz gelungen.

75. | Toooor! Mainz - LEIPZIG 0:5. Werner mit dem Dreierpack! Poulsen spielt aus dem Fußgelenk einen hohen Pass hinter die Abwehr, St. Juste und Baku kommen nicht hinterher und Werner kann den Ball an Müller vorbei in die Maschen schieben.

74. | ... und Danny Latza kommt für Fernandes.

74. | Die letzten zwei frischen Spieler kommen auf Mainzer Seite: Onisiwo macht Platz für Öztunali ...

73. | Das Spiel läuft weiterhin hauptsächlich in der Mainzer Hälfte ab. Aber Leipzig hat das Tempo etwas rausgenommen und verwaltet die Führung inzwischen.

70. | ... und Lookman kommt für Nkunku.

70. | Der nächste Doppelwechsel: Hannes Wolf ersetzt Kampl ...

70. | Werner hat inzwischen schon mehrere Chancen liegen gelassen: Nkunku bricht auf rechts durch, der den Ball an den Elfmeterpunkt legt. Werner chippt den Ball über Müller hinweg - aber auch am Tor vorbei.

68. | Olmo findet Werner im Strafraum, der völlig frei zum Abschuss kommt. Er setzt den Ball aber einen guten Meter neben das Tor.

67. | Orban feiert aktuell übrigens sein Comeback: Der Innenverteidiger steht erstmals seit dem 26. Oktober 2019 auf dem Platz. Wegen einer Athroskopie war er monatelang ausgefallen.

66. | Aaron bleibt auch bei diesem Eckball am ersten Pfosten hängen.

66. | Awoniyi wird auf rechts geschickt und holt gegen Orban immerhin einen Eckball raus.

63. | Kampl trifft mit einem Abschluss aus 15 Metern - aber das Tor zählt nicht. Poulsen war im Blickfeld von Müller und stand dabei im Abseits.

61. | ... und Barreiro ersetzt Kunde.

62. | Auch bei Mainz wird zweimal gewechselt: Boetius verlässt den Platz, an seiner Stelle kommt Awoniyi ...

60. | ... und für Sabitzer kommt Adams.

60. | Nagelsmann nimmt einen Doppelwechsel vor: Orban ersetzt Upamecano ...

59. | Halstenberg hat 20 Meter vor dem Tor Platz und hält einfach mal drauf. Müller hechtet nach links und faustet den Ball weg.

57. | Onisiwo leidet weiter im Duell mit Upamecano: Nach Zuspiel von Boetius hat der Stürmer den Ball im Strafraum, aber Upamecano hängt an ihm dran und zwingt ihn nach außen. Dann kommt Mukiele hinzu und weg ist der Ball.

55. | Olmo schickt Werner in den Strafraum, der den herauseilenden Müller sieht und zu Nkunu rüberlegt. Beim Abschluss wird dieser aber von Baku gestört, der den Schuss zur Ecke abfälscht.

54. | Quaison versucht es aus der zweiten Reihe - genau in die Arme von Gulacsi. Das war der erste Torschuss der Hausherren.

53. | Baku vermasselt eine Ballannahme im eigenen Strafraum und setzt dadurch fast Werner in Szene. Er reagiert aber gerade noch schnell genug, um vor dem Leipziger Torjäger an den Ball zu kommen.

51. | Für Werner war das im Alter von 24 Jahren das 86. Bundesligator. Nur Dieter Müller und Gerd Müller erreichten diese Marke jünger.

50. | Jegliche Aufbruchsstimmung, die es bei Mainz nach dem Wechsel vielleicht gab, ist mit diesem vierten Treffer verpufft. Jetzt wird es wohl wirklich nur noch darum gehen, nicht noch weitere Tore zu kassieren.

48. | Toooor! Mainz - LEIPZIG 0:4. Kampl führt den Ball 20 Meter vor dem Tor, wird nur von einem Gegner angegriffen, der ihn aber nicht vom Ball trennen kann. Mithilfe eines einfachen Doppelpasses mit Nkunku dringt er in den Strafraum ein und legt zu Werner rüber, der die Kugel nur noch über die Linie drücken muss.

47. | Die erste Ecke für die 05er: Aaron kann Klostermann am ersten Pfosten nicht überwinden.

46. | Weiter geht's!

46. | Ein Wechsel zur Pause bei den Mainzern: Stürmer Mateta ersetzt Innenverteidiger Bruma.

Halbzeit | 45 Minuten sind um und diese Partie scheint eigentlich schon entschieden zu sein. Leipzig ist in allen Belangen überlegen und führt völlig verdient mit 3:0. Mainz verliert zu viele Bälle im Aufbauspiel und kommt deshalb kaum in die Nähe von Gulascis Strafraum. So wie die 05er bisher auftreten, müssen sie aufpassen, dass sie am Ende nicht eine erneute Pleite wie im Hinspiel einstecken müssen.

45.+2. | Die erste Hälfte ist vorbei!

45.+2. | Onisiwo findet Quaison, der sofort abzieht. Klostermann steht dem Schuss im Weg und der Ball kullert in die Arme von Gulacsi.

45.+1. | Zwei Minuten werden nachgespielt.

45. | Nkunku vergibt! Kampl erobert den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und steckt perfekt für Nkunku durch. Der Innenristschuss des Franzosen verfehlt das Tor aber um einen knappen Meter.

42. | Da ist der Wechsel: Laimer muss runter und Mukiele ersetzt ihn.

41. | Laimer hat sich im Zweikampf mit Quaison am Knie wehgetan, er wird an der Seitenlinie behandelt. Es sieht nicht so aus, als könne er weiterspielen. Mulkiele macht sich bereits warm.

40. | Onisiwo flankt von rechts vors Tor. Amm zweiten Pfosten springt Quaison nach dem Ball, erwischt ihn aber nicht.

38. | Das Tor wurde noch auf ein mögliches Abseits von Poulsen überprüft. Aber der VAR hat durchgegeben, dass bei der Aktion alles in Ordnung war und Schiri Schmidt zeigt auf den Mittelpunkt.

36. | Toooor! Mainz - LEIPZIG 0:3. Jetzt wird es langsam bitter! Nach einem Mainzer Ballverlust im Mittelfeld bricht Poulsen auf links durch. Er flankt vors Tor, wo Bruma vor Werner rettet. Nkunku schießt aus kurzer Distanz aus der Drehung, ber Müller pariert. Der Ball geht zu Poulsen, der überlegt Sabitzer anspielt - der Österreicher schlenzt den Ball ins rechte Kreuzeck.

35. | Werner tritt Baku von hinten um, beschwert sich über den Foulpfiff und haut frustriert gegen eine Werbebande. Schiri Schmidt zückt die Gelbe Karte.

34. | Mit einem langen Ball wird Werner rechts an die Grundlinie geschickt. Er passt flach an den Elfmeterpunkt, wo Poulsen angerauscht kommt. Unter Druck von St. Juste kann er aber nicht gut abschließen und haut das Leder deutlich übers Tor.

33. | Onisiwo wird in die Tiefe geschickt, Upamecano hängt eng an ihm dran. Es folgt ein intensives körperliches Duell, das Upamecano mit Kampls Hilfe für sich entscheidet.

32. | Halstenberg führt aus - der Ball segelt einen guten Meter über die Querlatte hinweg.

30. | Bruma trifft Poulsen im Kopfballduell am Kopf. Es gibt Gelb für die Wolfsburger Leihgabe und einen gefährlichen Freistoß für die Gäste ...

28. | Olmo steckt für Nkunku durch, der selber abschließen könnte. Der Franzose entscheidet sich aber für den Pass in Richtung Poulsen - St. Juste klärt gerade noch rechtzeitg.

27. | Von den Mainzern kommt aktuell zu wenig Gegenwehr. RB kann den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen und es wird oft gefährlich, wenn die Gäste anziehen.

26. | Gegen Freiburg hatte Poulsen eine Durststrecke von 146 Tagen ohne Treffer beendet. Nun netzt er zum zweiten Mal in Folge ein - der Däne scheint in guter Form aus der aus der Bundesligaunterbrechung gekommen zu sein.

25. | Laimers Flanke aus dem Halbfeld findet Werner, der per Kopf das linke untere Eck anvisiert. Müller ist schnell unten und lenkt den Ball ins Toraus.

23. | Toooor! Mainz - LEIPZIG 0:2. Mainz führt einen Freistoß kurz aus und Sabitzer kann auf rechts geschickt werden. Der Österreicher sucht sich Poulsen im Zentrum auf und legt den Ball perfekt auf dessen Schädel. Müller berührt den Ball nach Poulsens Kopfstoß zwar noch, kann aber nicht verhindern, dass er am Ende im Netz zappelt.

20. | Die nächste Gelbe: Kunde sieht sie, nachdem er Kampl böse umgrätscht.

20. | Poulsen verlässt humpelnd das Feld, betritt es kurz darauf aber auch wieder.

19. | Poulsen hat sich in einem Zweikampf am rechten Sprunggelenk wehgetan und wird behandelt. Das Spiel ist unterbrochen.

17. | Upamecano begeht ein Foul an Fernandes, fällt dabei selber hin und hält dann den Ball mit der Hand fest. Er sieht dafür Gelb.

16. | Fernandes lässt Kampl stehen und schickt Quaison mit einem langen Ball in die Tiefe. Aber Laimer bekommt seinen Körper zwischen den Mainzer Goalgetter und das Leder - dann begeht Quaison ein Offensivfoul.

13. | Sabitzer kommt auf der Außenbahn gegen Quaison deutlich zu spät und tritt den Mainzer um. Er wird verwarnt.

13. | Für Werner war es das 22. Tor in der laufenden Bundesligasaison - das ist eine persönliche Bestmarke.

12. | Für die Mainzer wirft dieser Gegentreffer den Matchplan über den Haufen. Die Hausherren werden jetzt mehr riskieren müssen - und dadurch den Leipzigern sicherlich auch mehr Räume öffnen.

11. | Toooor! Mainz - LEIPZIG 0:1. Plötzlich die Führung! Laimer setzt sich auf rechts stark durch und flankt flach an den ersten Pfosten. Werner ist völlig frei und schiebt den Ball überlegt ins lange Eck - keine Chance für Müller.

10. | Für Leipzig wird es ein Geduldsspiel. Es fällt den Sachsen bislang sehr schwer, eine Lücke in der dicht gestaffelten Mainzer Defensive zu finden.

7. | Boetius steckt schön für Quaison durch, der allein aufs Tor zuläuft. Aber es ertönt ein Pfiff, Quaison stand im Abseits.

5. | Laimer wird auf rechts geschickt und kommt zur Flanke. Aber er trifft den Ball nicht richtig und der Ball landet hinter dem Tor.

4. | Onisiwo lässt Upamecano stehen, wird dann aber von Klostermann im Strafraum gestellt. Upamecano kommt auch wieder in den Zweikampf und gegen zwei Mann kann sich der Mainzer Stürmer nicht durchsetzen.

3. | Wie dieses Spiel wohl größtenteils ablaufen wird, zeigen schon die ersten Sekunden: Mainz steht tief, überlässt den Leipzigern den Ball. Die Gäste versuchen sich mit kurzen Pässen in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu kombinieren.

1.| Los geht's! Der Ball rollt in Mainz.

vor Beginn | Die Leipziger laufen ein, die Mainzer werden bald folgen. Und in wenigen Minuten wird das Spiel beginnen.

vor Beginn | Der 46-jährige Markus Schmidt wird die Partie leiten.

vor Beginn | Für alle, die dieses Spiel als neutraler Zuschauer verfolgen, gibt es statistisch gesehen eine gute Nachricht: In jedem der sieben Bundesligaduelle zwischen dem Mainz und Leipzig fielen mindestens drei Tore.

vor Beginn | Denn mit einem Sieg würde der FSV nicht nur an Eintracht Frankfurt vorbeiziehen, sondern auch den Vorsprung auf den Relegationsrang vorerst auf zehn Punkte erhöhen. Dort steht die Fortuna Düsseldorf, die am heutigen Abend in Köln zu Gast ist.

vor Beginn | Mainz' Trainer Beierlorzer saß beim Hinspiel noch nicht auf der Bank. Großen Respekt vor dem heutigen Gegner hat er natürlich trotzdem. "Wir brauchen Balance, Mut, viel Selbstvertrauen, aber ganz besonders eins: brutale Maloche", kündigte er an. Wie wichtig ein Sieg am heutigen Nachmittag wäre, ist dem Coach bewusst: "Alle wissen, worum es geht. Ein Dreier wäre ein Riesenschritt im Kampf um den Klassenerhalt."

vor Beginn | Dass auch viele Torchancen nicht zwingend Tore bedeuten, zeigt aber eigentlich das letzte Spiel der Leipziger gegen Freiburg: Trotz 22 Torschüssen der Nagelsmann-Elf endete die Partie nur 1:1.

vor Beginn | Den heutigen Gegner fegte RB im Hinspiel mit 8:0 vom Platz. Doch dieses Spiel ist für Nagelsmann inzwischen Geschichte: "Auf das 8:0 bin ich nicht noch mal eingegangen", erklärte der Trainer vor dem Spiel. Trotzdem verleitete ihn das Ergebnis des Hinspiels zu ein wenig Optimismus: "Wenn wir eine ähnliche Anzahl an Torchancen haben, dann werden wir garantiert gewinnen."

vor Beginn | Einen Sieg hat Leipzig auch nötig, weil sowohl Bayern als auch Dortmund gestern vorgelegt haben. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt nun elf Punkte. Wenn die Sachsen also noch eine Chance haben wollen, im Meisterschaftsrennen mitzuspielen, dann darf heute nichts anderes als ein Dreier her.

vor Beginn | Platz 3 zurückerobern - darum geht es heute beim RB Leipzig. Dank der gestrigen Niederlage von Mönchengladbach kann RB an der Borussia vorbeiziehen. Weil die Fohlen-Elf aber Leverkusen unterlag, das mit diesem Sieg auf den 3. Rang vorgerückt ist, starten die Roten Bullen dieses Spiel als Tabellenfünfter. Sollten sie heute leer ausgehen, stünden sie also nicht mehr auf einem CL-Qualifikationsplatz.

Mainz 05 gegen RB Leipzig: Die Aufstellungen

Mainz 05 : Müller - St. Juste, Bruma, Niakhaté - R. Baku, Kunde, Fernandes, Aaron - Boetius - Onisiwo, Quaison

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Olmo, Nkunku - Werner, Poulsen

vor Beginn | Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Bereits ab 13.30 Uhr rollt der Ball auf Schalke (live auf DAZN ), die Königsblauen empfangen den FC Augsburg.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Mainz und Leipzig!

Mainz 05 gegen RB Leipzig im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es heute exklusiv bei Sky . Der Pay-TV-Sender zeigt die vollen 90 Minuten hinter seiner Bezahlschranke. 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights auf DAZN zu sehen, auf SPOX gibt es alle wichtigen Szenen der Partie ab Montag, 0 Uhr, im Video.

Bundesliga, 27. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen