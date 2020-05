SV Darmstadt 98 vs. St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© imago images

SV Darmstadt 98 vs. St. Pauli: Alle Infos zur 2. Bundesliga

Heute steht der zweite Spieltag nach der monatelangen Coronapause an, unter anderem treffen die Lilien aus Darmstadt auf die Totenköpfe vom FC St. Pauli. Das Spiel steigt um 13.00 Uhr im Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. Wie bereits am vorherigen Spieltag wird das Duell ohne Zuschauer und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Darmstädter sind auf Wiedergutmachung aus, nachdem man am 26. Spieltag gegen den KSC ins Hintertreffen geraten ist. Die Hamburger erarbeiteten sich einen mühsamen Sieg den Club aus Nürnberg vergangenes Wochenende.

Hier gibt es nochmal alle Informationen:

Datum: 23.05.2020

23.05.2020 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Stadion: Stadion am Böllenfalltor

Stadion am Böllenfalltor Tabellenplatz Darmstadt: 7.

7. Tabellenplatz St. Pauli: 9.

© imago images

SV Darmstadt 98 vs. St. Pauli: Heute live im TV und Livestream

Wie schon am vergangenen Wochenende zeigt der Pay-TV Sender Sky angesichts der Ausnahmesituation auch dieses Wochenende wieder die Konferenz live und gratis bei Sky Sport News HD . Doch die Sonntagsspiele werden in der Konferenz gezeigt. Die Begegnung zwischen Darmstadt und St. Pauli kann also nicht for free gesehen werden.

ky -Kunden können die Einzelpartie allerdings wie gewohnt verfolgen. Via Sky Go kann die Begegnung auch von einem mobilen Gerät verfolgt werden, wer kein Sky -Abo hat, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Auf DAZN können zudem bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie angesehen werden. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Wer noch kein DAZN -Abo hat, kann zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Bei DAZN gibt es neben Fußball nahezu alle anderen Sportarten und Ligen weltweit zu sehen. Die ATP, WTA, NBA, NFL und MLB sind beispielsweisen im Programm von DAZN.

© imago images

SV Darmstadt 98 vs. St. Paul: 2. Liga im LIVETICKER

Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Dort bekommt Ihr das Geschehen auf dem Platz blitzschnell auf euer Handy oder Laptop gesendet.

Zum Liveticker der Partie zwischen Darmstadt und St. Pauli gelangt Ihr hier. Eine Übersicht der anderen Liveticker in der Welt von SPOX seht Ihr hier: LIVETICKER- Übersicht.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag