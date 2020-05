BVB, News und Gerüchte: Lukas Piszczek plant Abschied von Borussia Dortmund im Jahr 2021

Facebook

BVB: Lukasz Piszczek rechnet mit Vertragsverlängerung

Lukasz Piszczek (34) ist eines der Urgesteine beim BVB und das könnte auch auch noch eine Zeit lang so bleiben. Gegenüber der polnischen Zeitung Sport bestätigte Piszczek, dass sich die Vertragverhandlungen mit der Borussia bereits im fortgeschrittenen Stadium befänden. "Wir sprechen darüber und ich denke, dass wir früher oder später eine Einigung erzielen werden." Der Sport Bild zufolge ist die Verlängerung bereits fix und Piszczek habe am Dienstag seine Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt.

Dabei gehe es um eine Verlängerung um eine weitere Saison, "weil es das ist, was ich möchte und auch der Verein", sagte der Pole. Im Jahr 2021 sei dann eine Rückkehr in seine Heimat wahrscheinlich. "Ich gehe davon aus, dass ich im Juni 2021 packen werde, um nach Polen zurückzukehren", bestätigte der ehemalige Herthaner.

Dort habe er "Pläne mit meiner Fußballakademie und dem LKS Goczalkowice, wo ich gerne ein noch bisschen spielen würde". Beim Amateurklub Goczalkowice spielte der Rechtsverteidiger in der Jugend, ehe es über Gwarek Zabrze und Zaglebie Lubin 2007 in die deutsche Hauptstand zu Hertha BSC ging.

Zuletzt kündigte BVB-Manager Michael Zorc an, dass man "in den kommenden Wochen sicher miteinander sprechen" werde. Bereits seit 2010 trägt Piszczek das schwarzgelbe Trikot und absolvierte in dieser Zeit 355 Pflichtspiele für die Borussia. In Abwesenheit des verletzten Marco Reus führt er den BVB aktuell als Kapitän aufs Feld.

Lukasz Piszczek: Leistungsdaten bei seinen Stationen

Verein Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Minuten BVB 355 18 64 28 29.031 Hertha BSC 87 7 9 5 5.691 Zaglebie Lubin 80 15 8 6 4.102

BVB: Stadionsprecher Norbert Dickel spricht über Geisterderby gegen Schalke

Auch für Ex-Spieler und Stadionsprecher Norbert Dickel war das Geisterderby gegen Schalke 04 eine völlig neue Erfahrung: "So komisch wie am Samstag hat sich ein Derby noch nie angefühlt. Die Fans, die Stimmung, die Emotionen - all das, was unser Duell gegen die Blauen ausmacht, hat gefehlt", sagte er in der Sport Bild.

"Fußball ohne Zuschauer - da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir die Blauen das nächste Mal wieder mit unseren Fans im Rücken schlagen", ergänzte Dickel, der das Spiel nicht wie gewohnt am Spielfeldrand, sondern in einer Loge auf Nordwest-Ecke des Stadions verfolgte.

In der Loge hatte er zwar eine Couch, weshalb er die letzten 20 Minuten eines Derbys selten so entspannt verfolgen habe können. Allerdings habe er vor dem Anpfiff "richtig Bammel" gehabt, denn: "Beim Warmmachen haben die Schalker das Tor aus allen Lagen getroffen. Oh Gott, dachte ich da nur. Zum Glück sah das im Spiel dann anders aus."

BVB-Kapitän Reus droht offenbar das Saison-Aus

BVB-Kapitän Marco Reus droht nach Angaben der Bild -Zeitung das Saison-Aus. Die Adduktorenverletzung, die sich der Offensivspieler im Februar im Pokalspiel in Bremen zugezogen hatte, erweise sich als deutlich hartnäckiger als zunächst befürchtet.

Ein Einsatz im Bundesliga-Top-Spiel gegen den FC Bayern in der kommenden Woche ist dem Blatt zufolge völlig ausgeschlossen. Ein erneutes Auflaufen in der bis Ende Juni laufenden BVB-Saison sei höchst unwahrscheinlich, da bislang keine entscheidenden Verbesserungen im Heilungsverlauf bei Reus zu beobachten seien.

Zuletzt hatte sich Reus optimistisch gezeigt und ein Comeback noch im Mai angepeilt. Diesen Zeitplan wird er der Bild zufolge jedoch nicht einhalten können, da er weiterhin nur individuell trainiert und nicht an den Einheiten der Mannschaft teilnehmen kann.

Darüber hinaus befinde sich Reus in ständiger Behandlung bei einem Physiotherapeuten. In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt Reus für den BVB in 19 Partien auf 17 Tor-Beteiligungen (elf Treffer, sechs Assists).

BVB: Emre Can schickt Kampfansage an FC Bayern

BVB-Neuzugang Emre Can hat sich mit Borussia Dortmund hohe Ziele gesetzt und will sich nicht mit der Verfolgerrolle des FC Bayern zufriedengeben. "Ich bin zum BVB gewechselt, weil ich Titel gewinnen will. Ich bin nicht gekommen, um den zweiten Platz hinter Bayern zu festigen", erklärte Can in der Sport Bild , warum er im Winter den Weg von Juventus Turin ins Ruhrgebiet antrat.

Während er Shootingstar Erling Haaland als "Granate" bezeichnete, hatte er außerdem einen Rat für Jadon Sacho parat. Hier geht es zur kompletten News.

