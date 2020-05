Guter Zeitvertreib: Anstatt auf Fußball auf Online-Spielbanken setzen

Fußball ist aktuell eher eine andere Form eines Volkssports: Wahlweise, ein Fan will nichts davon hören, oder aber, er will, dass es endlich wieder losgeht. Letzteres trifft gerade die Fans, die durch Corona selbst keine größere Chance haben, gegen den Ball zu treten, als ihn hin und wieder vor die Hauswand zu schießen. Nun, Fußballfans können wenigstens ein wenig aufatmen, denn sollte sich nichts ändern, stehen die nächsten Bundesligaspieltage in gut einer Woche an. Trotzdem muss auch bis dahin keine Langeweile aufkommen, denn es gibt ausreichend Abwechslung, wie dieser Artikel zeigt.