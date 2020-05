FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Ansetzung, Ort, Datum, TV-Übertragung

Facebook

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Ansetzung, Ort, Datum, Uhrzeit

Am kommenden Samstag steht das Topspiel des 27. Spieltags der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt an. Die Münchner gehen im Vergleich zu den Mainstädtern mit Rückenwind in die Partie, nachdem man Union Berlin am ersten Spieltag nach der Coronapause bezwingen konnte. Die Frankfurter dagegen verloren zuhause 1:3 gegen die Borussia aus Gladbach.

Hier seht Ihr die wichtigsten Infos über die Partie:

Datum: 23.05.2020

23.05.2020 Ort: Allianz Arena, Fröttmaning (München)

Allianz Arena, Fröttmaning (München) Uhrzeit: 18.30 Uhr

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Übertragung im TV und Livestream

Die Rechte für die Bundesliga liegen größtenteils bei Sky . Der Pay-TV-Sender besitzt dabei die Rechte für die große Samstags-Konferenz sowie die Einzelspiele am Samstag und späten Sonntag. Somit zeigt Sky auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv.

Der Pay-TV-Sender bietet zudem neben der Übertragung im TV auch einen Livestreams an. Diese sind kostenpflichtig und können unter SkyGo oder Sky-Ticket abgerufen werden.

FC Bayern vs. Frankfurt: Liveticker und Highlights

Wer kein Sky-Abonnement besitzt ist bei SPOX und DAZN an der richtigen Stelle. SPOX tickert die Partie live und ausführlich mit. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Außerdem könnt Ihr auf der Streamingplattform DAZN die Highlights aller Bundesliga-Partien schon 40 Minuten nach Abpfiff sehen abrufbar. Die Spielzusammenfassung der Bayern gegen die SGE ist somit schon am Samstagabend auf der Plattform abrufbar.

Das Abonnement von DAZN kostet 11,99 Euro Monat oder alternativ gibt es das Jahres-Abo für 119,99 Euro. In beiden Fällen kann man den Streamingdienst einen Monat lang kostenfrei testen - hier geht's zum Probemonat!

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Die letzten fünf Duelle in der Bundesliga

In der Hinrunde kamen die Bayern beim letzten Spiel von Niko Kovac als FCB-Coach in der Commerzback Arena unter die Räder. Zuvor hatten die Bayern viermal in Folge die Nase vorn.

Das letzte Spiel in München in der vergangenen Saison war ebenfalls deutlich. Beim Abschied von Franck Ribery und Arjen Robben aus der Bundesliga schossen die Bayern die SGE mit 5:1 ab.

Hier eine Übersicht der letzten fünf Duelle:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 02.11.2019 Frankfurt Bayern 5:1 18.05.2019 Bayern Frankfurt 5:1 22.12.2018 Frankfurt Bayern 0:3 28.04.2018 Bayern Frankfurt 4:1 09.12.2017 Frankfurt Bayern 0:1

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Personal, Verletzungen

Während der Corona-Pause hat der FC Bayern in Ivan Perisic und Kingsley Coman zwei verletzte Spieler zurückbekommen. Dagegen wurden jedoch Corentin Tolisso und Philippe Coutinho am Sprungelenk operiert und drohen bis zum Saisonende auszufallen. Niklas Süle ist zwar nach seinem Rückschlag in seiner Reha nach seinem Kreuzbandriss auf den Platz zurückgekehrt. Ein Einsatz käme jedoch noch viel zu früh für den Nationalspieler.

Frankfurts Adi Hütter kann aller Voraussicht nach gegen die Münchner am kommenden Samstag aus dem Vollen schöpfen. Einzig der Einsatz von Goncalo Paciencia ist fraglich.

Bei Bayern fehlen: Corentin Tolisso (Knöchel), Philippe Coutinho (Sprunggelenk), Niklas Süle (Trainingsrückstand)

Bei Frankfurt feht: Paciencia (muskuläre Probleme)

Bundesliga: Tabelle vor dem 27. Spieltag