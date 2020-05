Red Bull Salzburg testet eine Woche vor ÖFB-Cup-Finale gegen WSG Tirol

Am 29. Mai startet Österreich mit dem Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau wieder in den Fußballalltag. Eine Woche zuvor bestreitet der heimische Serienmeister zur Vorbereitung ein Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger WSG Tirol.

Der Testlauf wird am 22. Mai ab 17 Uhr in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Auch Medienvertreter haben keinen Zutritt zum Stadion, das gab Salzburg am Dienstag via Presseaussendung bekannt.

Am 29. Mai steigt dann das ÖFB-Cup-Endspiel gegen Austria Lustenau in Klagenfurt, wenige Tage später werden die restlichen zehn Runden in der Bundesliga ausgespielt. Salzburg rangiert momentan auf Platz zwei hinter dem LASK, könnte bei einem etwaigen Punkteabzug der Linzer sogar als Tabellenführer in den Saisonendspurt gehen.

Tirol liegt einen Zähler vor Schlusslicht St. Pölten an vierter Stelle der Qualifikationsgruppe.

Bundesliga: Tabelle in der Meistergruppe