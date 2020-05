Bundesliga, Termine und Begegnungen: Der restliche Spielplan von RB Leipzig

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images

Du willst die Highlights der Bundesliga und 2. Liga 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

RB Leipzig: Der restliche Spielplan

Der erste Spieltag nach der Corona-Pause ist vorüber. RB Leipzig kam gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus. Doch die Roten Bullen haben weitere acht Spieltage vor sich.

Am kommenden 27. Spieltag ist RB Leipzig zu Gast bei Mainz 05. Die Partie startet am Sonntag, den 24. Mai, um 15.30 Uhr. Am 20. Juni kommt auf die Fußballfans dann ein Kracher zu, denn Leipzig empfängt am 33. und vorletzten Spieltag der Saison den aktuellen Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

© Musicfox FX / Unsplash.com

Spieltag Datum Wochentag Uhrzeit Heim Gast 27 24. Mai Sonntag 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 28 27. Mai Mittwoch 18.30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC 29 1. Juni Montag 20.30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig 30 6. Juni Samstag 15:30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 31 12. Juni Freitag 20:30 Uhr TSG Hoffenheim RB Leipzig 32 17. Juni Mittwoch 20:30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 33 20. Juni Samstag 15.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund 34 27. Juni Samstag 15.30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig

Bundesliga: live im TV und Livestream

Für den Großteil der Bundesliga-Partien besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Dort sind die Livestreams mit einem SkyGo -Abo zugänglich. Ebenfalls kann mit dem SkyTicket ein Tagespass erworben werden.

Bundesliga: Konferenz des 27. Spieltags im Free-TV

Vor dem Restart der Bundesliga hat sich Sky dazu entschieden, die Samstags-Konferenz des 27. Spieltags kostenlos auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News zu zeigen. Bereits am Samstag davor war die Konferenz gratis im Angebot.

Folgende Spiele sind am kommenden Samstag, den 23. Mai, kostenlos auf Sky Sport News in der Konferenz zu sehen:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

SC Freiburg - Werder Bremen

SC Paderborn - TSG Hoffenheim

Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker

Für alle Interessierten, die keinen Zugriff auf die Livestreams haben, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier entlang zum Liveticker für die Partie Mainz 05 gegen RB Leipzig.

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Überblick