RB Leipzig gegen SC Freiburg: Die Bundesliga heute im LIVETICKER

Die Bundesliga ist zurück und direkt am 26. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg. SPOX begleitet die Begegnung im LIVETICKER.

© imago images

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig - SC Freiburg heute im LIVETICKER 0:0

2. | Der erste Abschluss der Partie gehört den Hausherren! Nach Ballgewinn im Mittelfeld treibt Nkunku über halbrechts an und legt in die Mitte ab, wo Laimer aus 20 Metern abschließt. Der Defensivmann probiert es mit der Innenseite, zielt aber einen guten Meter links am Kasten vorbei.

1.: Freiburg hat Anstoß und steht klassisch mit zwei Mann im Mittelkreis. Los geht's!

© GEPA

Vor Beginn: Abschließend noch ein kurzer Blick auf die wichtigsten Änderungen im Regelwerk: Beim Torjubel sind Umarmungen oder auch ein kurzes Abklatschen zu unterlassen, stattdessen dürfen sich die Spieler nur kurz mit den Füßen oder dem Ellbogen berühren. Für das Trainerteam ebenso wie die Ersatzspieler gilt eine Maskenpflicht, die Trainer dürfen zum Rufen von Kommandos den Mundschutz abnehmen, die Ersatzspieler dann, wenn sie sich zum Aufwärmen begeben. Außerdem sind für den Rest der Spielzeit bis zu fünf Wechsel pro Team erlaubt, allerdings innerhalb von drei Spielunterbrechungen zu absolvieren. Die unhygienische "Sportlerkrankheit" Spucken ist zudem verboten, ebenso wie Rudelbildungen. Fans sind natürlich keine in den Stadien.

Vor Beginn: Nagelsmann und Co. auf der anderen Seite haben mit den Breisgauern noch eine offene Rechnung zu begleichen. "Nach der Niederlage im Hinrundenspiel war ich ziemlich angefressen, weil wir träge im Anlauf wurden." Nicolas Höfler und Nils Petersen hatten den SC überraschend zu einem 2:1-Heimsieg geschossen, Lukas Klostermanns Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät für die Roten Bullen.

Vor Beginn: Wie das aussehen soll? "Die außergewöhnliche Situation fordert eine außergewöhnliche Haltung. Nicht hadern, sondern auf das Wesentliche konzentrieren. Wer die Jungs am Donnerstag gesehen hat, als sie das erste Mal wieder zusammen spielen durften, hat eine riesengroße Freude gesehen. Natürlich haben wir lange nicht Fußball gespielt und wir hatten keine Zweikämpfe. Aber man sieht, dass die Jungs das Fußballspielen nicht verlernt haben. Wir wollen einfach richtig gut kicken und Leipzig will auch gut kicken. Ich hoffe auf ein tolles Spiel. Die Spieler werden sich zerreißen."

Vor Beginn: Auch bei Freiburg lief es zuletzt nicht schlecht, immerhin sieben Punkte fuhren die Breisgauer ein und hielten damit das Polster auf die Abstiegsränge bei komfortablen 14 Zählern. Und besser noch: Rang 6 ist für den SC nur ein Pünktchen entfernt, das Erreichen des europäischen Geschäfts wäre für einen Verein mit so geringem Etat quasi eine kleine Meisterschaft. Und wer, wenn nicht Christian Streich, sollte diese Meisterleistung vollbringen können?!

Vor Beginn: Nanu, Europameistertitel? Nein, ihr habt richtig gelesen und ich habe mich auch nicht vertippt. "Diese letzten neun Spiele sind wie eine Europameisterschaft. Und die wollen wir gewinnen!", hatte Nagelsmann vielsagend auf die Ambitionen der Roten Bullen für die Schlussphase der Bundesliga angedeutet. Dazu nimmt der RB-Coach heute vier Wechsel im Vergleich zum letzten Ligaspiel (0:0 in Wolfsburg) vor: Werner stürmt anstelle von Schick (Bank), außerdem erhalten Kampl, Mukiele und Adams den Vorzug gegenüber Sabitzer (Bank), Upamecano und Forsberg (beide nicht im Kader).

Vor Beginn: A uf der anderen brennt Julian Nagelsmann auf den Neustart und will mit dieser Elf den ersten Schritt zum Europameistertitel machen (3-1-4-2): Gulacsi - Mukiele, Adams, Halstenberg - Laimer - Klostermann, Kampl, Nkunku, Angelino - Werner, Poulsen.

Vor Beginn: Zu den neuen Regeln im Zuge der Corona-Maßnahmen später noch mehr, zunächst interessieren uns die personellen Veränderungen der Freiburger Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel vor der Zwangspause. Die sind allerdings schnell erzählt, denn Freiburg tritt mit derselben Startelf an, die im letzten Pflichtspiel mit 3-1 gegen Union siegte.

Vor Beginn: "Hoffentlich dürfen wir dreimal nicht jubeln. Denn das würde bedeuten, wir hätten drei Tore geschossen", hatte der SC-Coach auf der Pressekonferenz mit einem gewohnt sympathischen Augenzwinkern auf das Körperkontakt-Verbot beim Torjubel angespielt.

Vor Beginn: Wollen wir nicht so tun, als wäre nichts geschehen, als hätten sich die Welt und das Miteinander in den vergangenen beiden Monaten nicht von Grund auf verändert. Und wollen wir nicht vergessen, dass es weltweit aktuell noch immer viele Fragen und Sorgen bezüglich des Corona-Viruses gibt, viele andere Dinge erscheinen da plötzlich nebensächlich. Aber wollen wir einfach gemeinsam für rund 120 Minuten diese Gedanken und Bedenken beiseiteschieben und uns auf die schönste Nebensache der Welt freuen: Die Bundesliga ist zurück! Nachdem der Ball aufgrund der Pandemie über zwei Monate lang ruhte, wird der Spielbetrieb nun wieder aufgenommen. Die letzte Bundesligapartie vor der Unterbrechung fand am 11. März statt.

Vor Beginn: Los geht es um 15.30 Uhr. Der Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler.

Vor Beginn: Die spannende Frage vor Beginn ist wie bei allen anderen Partien des Wochenendes auch: Wo stehen die Teams? Wettkampfpraxis gab es seit zwei Monaten keine mehr, zudem befinden sich die Teams erst seit ein paar Wochen im Mannschaftstraining.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum ersten Bundesliga-Spieltag seit der Corona-Unterbrechung! Der 26. Spieltag steht auf dem Programm und RB Leipzig empfängt den SC Freiburg in Sachsen vor leeren Rängen.

© GEPA

RB Leipzig - SC Freiburg: Die Aufstellungen

Diese Mannschaften schicken Julian Nagelsmann und Christian Streich ins Rennen:

RB Leipzig: Gulácsi - Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño - Adams, Laimer, Kampl, Nkunku - Poulsen, Werner

SC Freiburg : Schwolow - Lienhart, Gulde, Heintz - Koch, Höfler, Schmid - Petersen, Sallai, Grifo

RB Leipzig - SC Freiburg: Nagelsmann warnt die TV-Zuschauer

Auch für die Trainer an der Seitenlinie wird das Geisterspiel-Konzept zu einer neuen Herausforderung. Julian Nagelsmann etwa hat die Zuschauer im TV schon mal vorgewarnt und sagte im Gespräch mit SPOX und DAZN : " Mein Coaching kann ohne Zuschauer beängstigend sein. "

Aber auch von seinem Gegenüber, Christian Streich, dürfte das eine oder andere Schmankerl zu hören sein.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Das Team von Julian Nagelsmann macht sich noch Hoffnungen auf die Meisterschaft bei nur fünf Punkten Rückstand auf den FC Bayern. Freiburg wiederum ist nur einen Zähler von Platz 6 entfernt, der fürs internationale Geschäft berechtigt.