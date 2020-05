NBA News: Ausrüster Spalding wird von Wilson abgelöst

Nach 37 Jahren wird Schluss sein: Die kommende Saison wird die vorerst letzte sein, in der in der NBA noch mit Bällen von Spalding gespielt wird. Ab 2021/22 wird Wilson die Liga ausstatten.

© imago images

Wilson war bereits zu Zeiten der Gründung der NBA ihr Ausrüster gewesen. Nun wird der Vertrag mit dem langjährigen Partner Spalding auslaufen und wie die Liga bekannt gab, wird dann wieder zu Wilson gewechselt.

Auch in der WNBA, der G-League und in der Basketball Africa League, sobald diese an den Start geht, soll mit Wilson-Bällen gespielt werden.

Wie bisher werden dabei Leder-Bälle benutzt, das Material soll sogar vom selben Hersteller kommen und die Konfiguration und Leistungsdetails sollen ebenfalls bestehen bleiben. Auch die NBA-Spieler sollen eine Rolle dabei spielen, die neuen Bälle zu entwickeln und zu optimieren.